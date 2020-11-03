Иларионов день: что строго нельзя делать в праздник

Во вторник, 3 ноября, православная церковь чтит память преподобного Илариона Великого. Этот святой жил в 3-4 столетиях и прославился множеством христианских подвигов.

В народе праздник получил название Иларионов день. На улице в этот время обычно стояла сырая погода, поэтому отправлять в дальний путь считалось дурной приметой. Подробнее о традициях и истории праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Иларион Великий родился в 291 году в Палестине. В Александрии святой принял христианство, свое имущество он раздал бедным и стал вести жизнь отшельника.

Преподобный ревностно боролся с нечистыми помыслами, побеждая их постом, тяжелым трудом и молитвой. Он бесплатно лечил людей от болезней, говоря, что благодать Божия не продается. Также Иларион основал несколько монастырей и был первым проповедником монашества в Палестине.

В народе праздник известен как Иларионов день. Так, 3 ноября верующие также чтят память таких двух святых, как Иларион Меглинский и Иларион Гдовский (Псковоезерский).

В этот день обычно ждали заморозков и похолодания.

По традиции, 3 ноября принято заниматься работой в доме. Эзотерики рекомендуют навести порядок и отремонтировать поломанные вещи.

Женщины после приготовления еды на Илариона устраивали посиделки с песнями и рассказыванием историй. Старшие учили молодых ведению быта, вышиванию и другим женским занятиям.

По поверью, Иларионов день желательно посвятить вязанию – считалось, что тогда вещь будет теплее.

Отправляться в дальнюю дорогу.

Поднимать что-либо с дороги. Считалось, что 3 ноября на перекрестках разгуливает нечистая сила, а упавшие на дорогу и подобранные вещи могут принести несчастья.

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла. Эти запреты актуальны и в любой другой день, но в церковные праздники верующие особенно стремятся соблюдать их.

Земля не успела промерзнуть, ее покрыл снег и не растаял – к ранним подснежникам весной.

Икать 3 ноября – к неприятным слухам.

Ясная погода и небо чистое – температура будет падать.

Не все листья упали с деревьев – зима будет холодной.

Дым вверх идет – погода будет ясной и солнечной.

Первая пороша – не путь.

Кондак

Яко светильника незаходимаго умнаго тя Солнца, сошедшеся днесь, восхваляем в песнех, возсиял бо еси сущим во тьме неведения, вся возводя к Божественней высоте, Иларионе. Темже вопием: радуйся, отче, всех постников основание.

Тропарь

Слез твоих теченьми пустыни безплодное возделал еси и, иже из глубины воздыханьми, во сто трудов уплодоносил еси, и был еси светильник вселенней, сияя чудесы, Иларионе, отче наш: моли Христа Бога спастися душам нашим.

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