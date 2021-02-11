Идеи виртуального свидания ко Дню Валентина: как сохранить любовь во время карантина

День святого Валентина – самый романтичный день в году. Однако в 2021-м некоторые пары вынуждены отмечать его не вместе из-за пандемии коронавируса. Кроме того, кому-то лично повидаться с любимым человеком мешают километры расстояний.

Виртуальные свидания могут быть выходом из такой ситуации. Несколько интересных идей для празднования Дня влюбленных в режиме онлайн – далее в материале OBOZREVATEL.

Просмотр кино

Существуют специальные сайты, при помощи которых можно смотреть фильмы одновременно. Вместе с любимым человеком можно синхронно включить любимое кино и обмениваться впечатлениями по видеосвязи.

В 2021 году из-за пандемии некоторые пары вынуждены отмечать День святого Валентина не вместе Unsplash

Онлайн-игра

Вместе с любимым человеком можно онлайн сыграть в настольную игру, карты, гонки или стрелялку. Также можно попробовать виртуальные азартные игры, чтобы добавить огня в привычное общение. Главное – не слишком увлекаться.

Совместное чтение

Подберите увлекательную книгу любимого вами и вашим избранником жанра и читайте друг другу по "скайпу", делясь впечатлениями и обсуждая сюжет.

Вместе с любимым человеком можно отметить 14 февраля, играя в онлайн-игры Unsplash

Онлайн-конкурс готовки

При помощи видеозвонка устройте ко Дню святого Валентина соревнования по приготовлению вашей любимой еды. Можно готовить по одному и тому же рецепту или загадать любое блюдо друг другу – такой конкурс может вызвать много смеха и ярких впечатлений. А виртуальный романтический ужин на двоих будет прекрасным завершением вечера.

Можно готовить по одному и тому же рецепту или загадать любое блюдо друг другу Unsplash

Фотосессия

Сфотографируйтесь по отдельности таким образом, чтобы потом можно было совместить ваши фото и придать им вид одного целого. В этом могут помочь различные онлайн-фоторедакторы, причем какие-то особые знания вам не потребуются. В качестве фона можно подобрать красочные кадры из сети и представить, что вы вместе побывали в путешествии. Делитесь снимками онлайн, поднимая настроение друг другу.

Как сообщал OBOZREVATEL, особенно ценным ко Дню святого Валентина будет подарок, сделанный своими руками. Также ранее были названы 15 оригинальных идей для подарков.