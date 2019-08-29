Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить

В четверг, 29 августа, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас, который замыкает Успенский пост.

В этот день существует множество традиций и обрядов. Помимо того, что принято гадать на орехах и приглашать гостей, необходимо также поздравить с этим праздником своих близких. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать лучшие поздравления с Хлебным Спасом.

Поздравления в стихах

Третий Спас

Всем орехов припас.

Ешьте хлеб, пейте квас,

Угощайте и нас.

Лето близится к концу,

Но грустить нам не к лицу.

Мы отпразднуем сейчас

Православный Хлебный Спас!

Стол накроем, напечем,

Каждый будет увлечен.

Мы друг другу пожелаем

Чтобы год был урожаен.

Прекрасный праздник, славный пир

Нам щедро дарит Божий мир,

На Спас наш хлеб — всего вкусней,

Душа и чище и добрей!

Пусть солнце лучик дарит Вам —

Благословение хлебам.

Ты, Третий Спас, нам помоги

Испечь на славу пироги!

Поздравляем вас друзья

С этим днем прелестным!

Пускай празднует семья

Ореховый Спас вместе.

Желаем урожая на орехи,

И на хлеб тоже.

Чтобы в доброте вы жили,

Дети не болели,

Ведь болеть негоже.

Пусть ласточки уносят вдаль

Невзгоды и ненастья,

Грустные моменты и печаль,

А оставляют счастье.

Поздравления в прозе

Хлебный Спас — святой праздник для всех православных. Желаю, чтобы стремления ваши были высоки, чтобы все начинания доводили вы до конца. Желаю большой любви к ближним и к Христу, благополучия, семейного тепла, покоя и мира. Хочется пожелать, чтобы чаша в вашем доме всегда была полна спелых орехов и свежего хлеба. С Третьим Спасом вас!

Открытки

Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях, запретах и приметах Хлебного Спаса.

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