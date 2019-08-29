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Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить

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В четверг, 29 августа, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас, который замыкает Успенский пост.

В этот день существует множество традиций и обрядов. Помимо того, что принято гадать на орехах и приглашать гостей, необходимо также поздравить с этим праздником своих близких. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать лучшие поздравления с Хлебным Спасом.

Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Новости
Хлебный Спас-2019: как гадать на любовь, деньги и удачу

Поздравления в стихах

Третий Спас

Всем орехов припас.

Ешьте хлеб, пейте квас,

Угощайте и нас.

Лето близится к концу,

Но грустить нам не к лицу.

Мы отпразднуем сейчас

Православный Хлебный Спас!

Стол накроем, напечем,

Каждый будет увлечен.

Мы друг другу пожелаем

Чтобы год был урожаен.

Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить

Прекрасный праздник, славный пир

Нам щедро дарит Божий мир,

На Спас наш хлеб — всего вкусней,

Душа и чище и добрей!

Пусть солнце лучик дарит Вам —

Благословение хлебам.

Ты, Третий Спас, нам помоги

Испечь на славу пироги!

Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить

Поздравляем вас друзья

С этим днем прелестным!

Пускай празднует семья

Ореховый Спас вместе.

Желаем урожая на орехи,

И на хлеб тоже.

Чтобы в доброте вы жили,

Дети не болели,

Ведь болеть негоже.

Пусть ласточки уносят вдаль

Невзгоды и ненастья,

Грустные моменты и печаль,

А оставляют счастье.

Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить

Поздравления в прозе

Хлебный Спас — святой праздник для всех православных. Желаю, чтобы стремления ваши были высоки, чтобы все начинания доводили вы до конца. Желаю большой любви к ближним и к Христу, благополучия, семейного тепла, покоя и мира. Хочется пожелать, чтобы чаша в вашем доме всегда была полна спелых орехов и свежего хлеба. С Третьим Спасом вас!

Открытки

Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить
Хлебный Спас-2019: как оригинально поздравить

Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях, запретах и приметах Хлебного Спаса.

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