Хлебный Спас-2019: как гадать на любовь, деньги и удачу

В четверг, 29 августа, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас, который замыкает Успенский пост.

В этот день люди ходят в церковь, гадают на орехах, загадывают желания, приглашают гостей и угощают соседей домашней выпечкой. OBOZREVATEL сделал подборку из самых популярных гаданий на Хлебный Спас.

Фото: ka3an.net

Гадание на любовь

Нужно сорвать орех с дерева, съесть его и определить вкус. Сладкий орех предвещает удачу в любовных делах, горький — разочарование, предательство любимого человека, одиночество.

Фото: np.kz

Гадание на деньги

Нужно взять 29 орехов фундука (лещины), пронумеровать их фломастером или маркером до 28, а последний орех оставить без цифры. Дальше орешки нужно положить в коробку или банку, с закрытыми глазами перемешать и произнести: "29 ответчиков — моих советчиков. Сок земли вы в себя собирали, мир узнавали. Скажите, что ждет меня?".

Фото: greenmarket.com.ua

Затем нужно закрыть глаза и по очереди вытащить 7 орехов. Если большинство орехов выпадут с нечетными номерами, значит, вас ждет материальное благополучие.

Гадание на удачу

Чтобы загадать на судьбу, удачу и скорое замужество, нужно захватить из корзины горсть орехов. Если орехов окажется четное количество — желания сбудутся, нечетное — придется подождать и потерпеть.

Фото: allagro.info

Ранее OBOZREVATEL рассказал о традициях, запретах и приметах Хлебного Спаса.

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