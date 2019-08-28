Хлебный Спас-2019: что категорически запрещено делать

В четверг, 29 августа 2019 года, православные отмечают Третий Спас, который также называют Хлебным или Ореховым.

Этот праздник традиционно замыкает Успенский пост. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, что категорически нельзя делать на Третий Спас.

В этот день принято делать выпечку и хлеб из муки нового урожая, а также добавлять орехи. Затем всей семьей идти в церковь, окропить еду святой водой, после чего отведать хлеб. Не стоит забывать поделиться с бедными.

Ореховый Спас (Хлебный, Третий) pinterest

Что категорически запрещено делать на Ореховый Спас 2019

В этот праздник нельзя лениться, так как издавна принято собирать урожай и готовиться к зиме.

Также нельзя на Спас ругаться и желать кому-то зла, потому что считается, что все недоброе вернется с тройной силой.

Бедным и странствующим не принято отказывать в еде и милостыни.

В лес без оберега тоже не стоит выходить, потому что наши предки считали, будто там бродит нечистая сила.

От работы, которую предлагают, также не стоит отказываться. Это связано как с первым пунктом, так и с приметой, что любое начинание принесет удачу.

Лесные орехи pixabay

Ранее OBOZREVATELтакже рассказал, какие существуют традиции и приметы на Третий Спас, который попадает в 2019 году на 29 августа.

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