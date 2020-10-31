В сети показали пугающие костюмы на Хэллоуин из прошлых столетий. Фото

В сети показали подборку фото с жуткими костюмами на Хэллоуин конца 19 – начала 20 века.

Снимками поделился Telegram-канал "r/етранслятор". Как отметил автор поста, как бы ни пытались сейчас подобрать самый страшный костюм на Хэллоуин, все равно "переплюнуть" наряды прошлых столетий никому не удастся.

Как видно на фото, зачастую лицо для празднования Дня всех святых скрывалось под маской. В некоторых случаях она и была самой жуткой. В современных костюмах вместо этого обычно используется макияж.

Винтажный костюм на Хэллоуин Telegram / r/етранслятор

Кроме того, при создании костюмов в конце 19 – начале 20 века часто использовались образы животных, клоунов или кукол.

Скриншот

Жуткие костюмы на Хэллоуин Telegram / r/етранслятор

Празднование Дня всех святых в прошлом столетии Telegram / r/етранслятор

Костюм мумии Telegram / r/етранслятор

Хэллоуинские костюмы Telegram / r/етранслятор

Дети в хэллоуинских костюмах Telegram / r/етранслятор

Маски животных Telegram / r/етранслятор

Дети на празднике Хэллоуина Telegram / r/етранслятор

Костюм смерти Telegram / r/етранслятор

Страшные костюмы для Хэллоуина Telegram / r/етранслятор

Хэллоуин – праздник, который ассоциируется с темными и потусторонними силами – отмечается по всему миру ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. В Украине он также пользуется популярностью, особенно в последние годы.

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