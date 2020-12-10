Ханука 2020: поздравления, картинки и видео
В четверг, 10 декабря, начинается празднование Хануки – одного из важнейших еврейских праздников, который символизирует победу добра над злом и по традиции отмечается восемь дней.
Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует поздравления в стихах и прозе, смс, картинки, открытки и видео.
Вісім радісних днів і ночей,
Це свято запалених свічок,
То Ханука до нас в гості йде,
Світло чарівне з собою несе!
Вітаю з Ханукою вас,
Щастя вам в цей святковий час,
І безмежної любові, і удачі,
І звичайно, здоров'я на додачу!
***
Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть в чудо праздник окунёт,
Когда свечу ты будешь ставить.
Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным счастьем.
***
Вас з Ханукою поспішаю привітати,
Бажаю щастя і добра,
Вогонь свічок нехай зігріє,
Запалить іскорку тепла.
Бажаю миру в домі вашому,
Прощати образи й не нездужати,
Нехай серце повниться любов'ю,
Від щастя хочеться нехай співати.
***
С Ханукой вас поздравляю
И желаю бед не знать,
Пусть, как символ высшей силы,
Свечи дом ваш осветят.
Пусть добро лишь жизнью правит,
Вера силы вам дает,
Исполнение желаний
Праздник яркий пусть несет.
***
Веселої і доброї Хануки. Нехай свічки запалають і зникне морок смутку, нехай наповниться життя істинним щастям і світлою любов'ю. Бажаю впевнено продовжувати свій шлях, забуваючи про минулі помилки і з надією прямуючи вперед – до світла добра й удачі.
***
С Ханукой! Желаю жить и радоваться жизни, словно малое дитя, желаю каждый свой день встречать с улыбкой, проводить его в приятных хлопотах и добрых делах, осознавая, что счастье есть, желаю не терять своей надежды, любить всем сердцем и дорожить своей семьёй.
***
З Ханукою вас! Добра бажаю, любові та неймовірного щастя! Нехай у серці панує віра, а вдома – чудова атмосфера. Достатку вам, радості, благополуччя. Веселої Хануки! Хай буде світло в душі й у домі!Открытки и картинки к празднику
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных традициях Хануки и о том, что нельзя делать во время праздника. Хануку называют также Праздником огней или Праздником восьми свечей.
По материалам: pozdravok.ru.