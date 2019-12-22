Ханука 2019: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Ханука – еврейский праздник чуда, произошедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха.

Ханука символизирует победу в войне добра и зла и еще называется праздником свечей, которые зажигают в честь чуда. Ханука начинается 25 числа еврейского месяца кислева и длится 8 дней. В 2019 году начало праздника приходится на вечер 22 декабря, а окончание – на вечер 30 декабря. OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления с праздником Хануки в стихах и прозе.

Ханука 2019: поздравления в стихах

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Праздник Хануки приходит,

Свечи в доме зажигай.

Зло, обиды, неудачи

Ты из сердца отпускай.

Светлый праздник пусть подарит

Счастье всей твоей семье.

Дарит радость, очищение

И здоровье он тебе.

Тени в жизни уж нет места,

Ведь горит огонь благой.

Пусть всегда с тобою будут

Мир, достаток и любовь.

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Зажгутся свечи и развеют мрак.

Возникнет радость, словно ниоткуда.

Остался праздник Хануки в веках

Напоминаньем о победе чуда.

Пусть огоньки рассеют эту тьму,

Помогут вечером найти дорогу.

Желаю счастья дому твоему,

Пускай огонь прогонит все тревоги.

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Давным-давно, в час светлый и прелестный

Был храм очищен, свечи зажжены;

И Ханукой назвали день чудесный,

Во славу избавления от тьмы.

В честь Хануки примите поздравленье,

Хотим от всего сердца пожелать,

Чтоб храм души — прекрасный и бесценный

Легко Вам было в чистоте держать.

Поздравления с Ханукой в прозе

– Веселой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперед – к свету добра и удачи.

– Поздравляю со светлым и радостным праздником Хануки. Пожелать хочу добра и счастья, любви и чудес, доброты души и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.

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– Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы день ото дня горели ярче свечи твоей надежды, желаю, чтобы тропа жизни была устелена счастьем и благополучием. Пусть сердце будет согрето любовью, а дом – семейным уютом и теплом.

– Веселой Хануки. Желаю жить радостно и смеяться от души, как ребенок, желаю гореть огнем любви и воодушевления, как яркая свеча. Пусть в твоей жизни происходят настоящие чудеса, пусть твоё сердце всегда велит тебе быть добрым и счастливым человеком.

Ханука 2019: открытки

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