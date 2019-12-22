Ханука 2019: лучшие открытки и поздравления в стихах и прозе

Ханука – еврейский праздник чуда, произошедшего при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха.
Ханука символизирует победу в войне добра и зла и еще называется праздником свечей, которые зажигают в честь чуда. Ханука начинается 25 числа еврейского месяца кислева и длится 8 дней. В 2019 году начало праздника приходится на вечер 22 декабря, а окончание – на вечер 30 декабря. OBOZREVATEL публикует лучшие открытки и поздравления с праздником Хануки в стихах и прозе.
Ханука 2019: поздравления в стихах
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Праздник Хануки приходит,
Свечи в доме зажигай.
Зло, обиды, неудачи
Ты из сердца отпускай.
Светлый праздник пусть подарит
Счастье всей твоей семье.
Дарит радость, очищение
И здоровье он тебе.
Тени в жизни уж нет места,
Ведь горит огонь благой.
Пусть всегда с тобою будут
Мир, достаток и любовь.
vokrugsveta.ua
Зажгутся свечи и развеют мрак.
Возникнет радость, словно ниоткуда.
Остался праздник Хануки в веках
Напоминаньем о победе чуда.
Пусть огоньки рассеют эту тьму,
Помогут вечером найти дорогу.
Желаю счастья дому твоему,
Пускай огонь прогонит все тревоги.
112.ua
Давным-давно, в час светлый и прелестный
Был храм очищен, свечи зажжены;
И Ханукой назвали день чудесный,
Во славу избавления от тьмы.
В честь Хануки примите поздравленье,
Хотим от всего сердца пожелать,
Чтоб храм души — прекрасный и бесценный
Легко Вам было в чистоте держать.
Поздравления с Ханукой в прозе
– Веселой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперед – к свету добра и удачи.
– Поздравляю со светлым и радостным праздником Хануки. Пожелать хочу добра и счастья, любви и чудес, доброты души и искренних надежд. Пусть в доме всегда будет праздничная атмосфера, взаимопонимание, достаток, веселье, уважение и благополучие.
– Поздравляю с Ханукой. Желаю, чтобы день ото дня горели ярче свечи твоей надежды, желаю, чтобы тропа жизни была устелена счастьем и благополучием. Пусть сердце будет согрето любовью, а дом – семейным уютом и теплом.
– Веселой Хануки. Желаю жить радостно и смеяться от души, как ребенок, желаю гореть огнем любви и воодушевления, как яркая свеча. Пусть в твоей жизни происходят настоящие чудеса, пусть твоё сердце всегда велит тебе быть добрым и счастливым человеком.
Ханука 2019: открытки
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