Хаг Ханука самеах: как переводится с иврита пожелание

Выражение "Хаг Ханука самеах" в переводе с иврита означает "Радостного (веселого) праздника Ханука!". Так, слово "хаг" переводится как "праздник", а "самеах" – "радостный, веселый".

Иногда поздравление с Ханукой звучит как "Хаг урим самеах!", что в переводе значит "Радостного праздника огней!".

Пожелания радости в Хануку имеют особое значение, так как этот праздник является символом силы духа и победы добра над злом. Он посвящен событиям 2-го века, когда иудеи победили в восстании против захватившего Иерусалимский храм сирийского царя Антиоха IV Епифана.

Первый день Хануки отмечается 25 кислева по еврейскому календарю. В 2020 году праздник приходится на 10-18 декабря. Главная его традиция – зажигание свечей в ханукии (специальном подсвечнике) на исходе дня в течение каждого из восьми дней празднования.

"Хаг Ханука самеах" означает "Радостного праздника Ханука!" Atlantis Travel

Особенно Хануку любят дети – из-за каникул, которые в это время устраивают в школах, а также из-за традиционных подарков, которые им дарят взрослые к празднику.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмечается Ханука и что нельзя делать, а также публиковал поздравления с Ханукой – одним из важнейших еврейских праздников.