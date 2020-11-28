Гурьев день: что можно и что нельзя делать 28 ноября

В субботу, 28 ноября, православные христиане почитают память святых мучеников, исповедников Гурия, Самона и Авива.

В народе праздник получил название Гурьев день. Святой Гурий считается защитником людей от темных сил, которая, как говорили, скрывается зимой в земле. Кроме того, на эту дату приходится начало строгого Рождественского поста. Подробнее о традициях праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Святые Гурий и Самон приняли мученическую смерть во время жестких гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Сначала их безуспешно пытались уговорить принести жертвы языческим богам, а затем на суде правителя области подвергли пыткам.

Связанных друг с другом мучеников оставили висеть на несколько часов с привязанным к ногам камнем, а затем снова бросили в темницу. Через три месяца Гурий и Самон снова были приведены на суд. Самона подвергли пыткам, а затем обоих святых, преданных Христу, обезглавили. Тела мучеников погребли местные христиане.

Мученик Авив был при жизни диаконом. Он пострадал при императоре Лицинии. На него донесли, и во время суда правитель города уговаривал святого принести жертвы языческим богам. Отказавшись сделать это, Авив был сожжен заживо. Как говорится в житии святого, тело Авива его родные нашли невредимым. Они погребли его в одной гробнице с Гурием и Самоном. Все происходило в 293-322 годах. Впоследствии святые Гурий, Самон и Авив прославились множеством совершенных ими чудес.

В Гурьев день начинается Рождественский пост. Верующие посещают храмы, нельзя злоупотреблять едой и вином – день стоит провести в молитвах и воздержании.

Святой Гурий, как говорили в народе, может разогнать всю нечистую силу, которая зимой прячется в земле от морозов. Гурию также молились об исцелении болезней, особенно зубной боли.

Женщины, у которых был злой и непокладистый муж, в этот день молились Гурию, чтобы супруг подобрел.

В Гурьев день выпал снег – пролежит до половодья.

Много снега – к хорошему урожаю.

Тепло, идет дождь или мокрый снег – май будет холодным и ненастным.

Лошади громко ржут – зима будет теплой и мягкой.

Предаваться развлечениям, ссориться, осуждать кого-либо.

Злоупотреблять едой и алкоголем.

Вести плохие разговоры, жадничать, малодушничать.

О святии мученицы и исповедницы Христовы Гурие, Самоне и Авиве! Теплии о нас ходатаи и молитвенницы пред Богом, во умилении сердец наших, взирая на пречистый ваш образ, смиренно молим вас: услышите нас, грешных и недостойных рабов своих, сущих в бедах, скорбех и напастех, и призрев наша тяжкая и безчисленная прегрешения, явите нам свою великую милость, воздвигните нас из глубины греховныя, просветите наш ум, смягчите злое и окаянное сердце, прекратите зависть, вражду и раздоры, в нас живущие. Осените нас миром, любовию и страхом Божиим, умолите милосердаго Господа, да покрыет множество грехов наших Своим неизреченным милосердием. Да соблюдет Церковь Свою святую от неверия, ересей и расколов. Да подаст стране нашей мир, благоденствие, земли плодородие; супругом любовь и согласие; чадом послушание; обидимым терпение; обидящим страх Божий; скорбящим благодушие; радующимся воздержание. Всех же нас да покрыет Своею всесильною десницею и да избавит от глада, губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия иноплеменников, и междоусобныя брани, и напрасныя смерти. Да оградит нас ополчением святых Своих Ангелов, во еже избавиться нам по исходе нашем из жития сего от козней лукаваго и тайных воздушных мытарств его и неосужденными предстати Престолу Господа Славы, идеже лицы святых Ангел со всеми святыми выну славят пресвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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