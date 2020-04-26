Гробки 2020 в Украине: на когда перенесли и что теперь нужно делать в этот день
День особого поминовения усопших – Радоница, или Гробки, – в 2020 году из-за карантина переносится на Троицкую поминальную субботу.
Так, обычно Радоница выпадает на 9-й день после Пасхи (в 2020 году это вторник 28 апреля). На Гробки у православных верующих принято посещать кладбища, чтобы принести радостную весть умершим о Воскрешении Христа.
Что нужно делать на Радоницу 28 апреля 2020
В условиях карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, верующим рекомендовано воздержаться от посещения храмов и других общественных мест.
Поэтому в Православной церкви Украины призвали на Радоницу 28 апреля помолиться дома за умерших родных и подать онлайн-записки за упокой (на странице ПЦУ в Facebook будет сообщено о такой возможности).
Отправиться на кладбища украинцы не смогут, поскольку на данный момент они в Украине закрыты.
На когда перенесли Гробки 2020 в Украине
Свершения заупокойных молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу, которая в 2020 году приходится на 6 июня.
"После праздника Воскресения Христова мы поминаем наших усопших близких, отошедших в вечность. В этом году, в связи с карантином, мы молимся за них из дома, а не у могил, как обычно. А свершения молитв на кладбищах переносятся на Троицкую поминальную субботу", – сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний в Twitter.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать на Радоницу 2020.