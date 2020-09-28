Гороскоп на 28 сентября для всех знаков Зодиака: как закончится этот понедельник

Гороскоп на понедельник, 28 сентября рассказывает, чего ожидать всем знакам зодиака в этот день.

Эксклюзивно для издания OBOZREVATEL прогнозист и астролог Ольга Соломка рассказала, какой будет вторая половина понедельника. Подробнее прогноз для всех знаков зодиака читайте ниже.

Овен

Сейчас у вас намечается переломный момент в материальном положении. Например, вам могут неожиданно предложить новую работу, бизнес или какой-то проект, что значительно увеличит ваши доходы, и изменит вообще ваше отношение к деньгам.

Телец

Несмотря на общий покой и равновесие, что сейчас будут превалировать в жизни, вам сейчас все же придется поработать головой, и довольно интенсивно. Зато вечером можно попасть на какое-то многолюдное празднование или на светскую вечеринку.

Близнецы

Много не слишком интересной, но стабильной и хорошо оплачиваемой работы, которую нужно делать быстро. Возможно, вы еще не слишком искусны в вашей сфере, но все понемногу налаживается, когда вы переведете определенные процессы в автоматический режим.

Рак

Вам не очень хочется общаться с людьми, но сегодня этого не избежать. Более того, вам придется участвовать в каких-то спорах, борьбе, соревнованиях, работая локтями, доказывая свое первенство и демонстрируя высокий класс.

Лев

Сегодня может начаться новый этап в жизни и это будет довольно весело. Впрочем, настроение может испортиться, поскольку сегодня вас легко обмануть или обокрасть. Поэтому держите деньги ближе к себе и помните о бесплатном сыре в мышеловке.

Дева

День принесет незабываемые впечатления, ведь на ровном месте может случиться Армагеддон и вы собственными руками разрушите то, что так долго строили и настраивали. Какое-то случайное слово, неосторожное движение – и вам снова нужно будет начинать все сначала.

Весы

Есть риск превысить бюджет, потратить гораздо больше, чем рассчитывали и даже влезть в кредиты или долги. Поэтому лучше хорошо просчитать все свои потребности и взвесить возможности. Действительно вам так нужно то, на что вы решили потратиться?

Скорпион

Не спешите соглашаться на первое попавшееся предложение, которое к вам сегодня поступит. На самом деле, не все будет таким радужным и светлым, как вам обещают. К тому же, могут возникнуть сложности в общении и все пойдет прахом из-за недоразумений и ссор.

Стрелец

Придется переделать очень много работы, в том числе, очень сложной и скрупулезной, но вы воспринимаете эти вызовы очень положительно – они вас вдохновляют. Ведь вам сейчас все преграды по плечу, и чем они сложнее, тем больше вы чувствуете себя победителем.

Козерог

Уравновешенно и спокойно вы входите в привычный рабочий ритм, соблюдая все графики и дедлайны. Единственное условие – сегодня вам лучше работать самостоятельно и обособленно от других, потому что лишнее общение вас выводит из себя и вы не сможете сосредоточиться.

Водолей

Намечается бурный день – вы оказываетесь в вихре безумных эмоций, вас будут распекать, критиковать, вы – протестуете, отбиваетесь, и не только аргументами. И можете в пылу этих споров принять поспешные решения, о которых потом пожалеете.

Рыбы

Настроение может быть испорчено из-за того, что уже опостылело ходить старыми тропами и выполнять одну и ту же работу. Давно уже пора начать делать что-то новое, отбросив страх и уныние, поэтому запасайтесь верой в себя и начинайте новую жизнь именно с этого понедельника!

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