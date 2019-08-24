Google посвятил новый дудл Украине: что в нем

Поисковик Google посвятил свой дудл 24 августа главному празднику Украины – Дню Независимости.
На картинке изображен развевающийся украинский флаг, а при нажатии на него пользователи могут ознакомиться с ключевыми запросами к этому событию.
В частности, первым, что можно увидеть после нажатия на дудл – справка из "Википедии" о том, что День Независимости – государственный праздник Украины, которые отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховным советом УССР постановления и Акта провозглашения независимости.
Дудл ко Дню Независимости Украины
Что примечательно, компания Google практически каждый день приурочивает дудлы событиям, которые отмечают в мире. Например, недавно, картинка была посвящена 200-летию со дня рождения украинского писателя Пантелеймона Кулиша.
Украинский флаг с пшеницей
хитфм
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа в Киеве с самого утра стартовали торжественное празднование Дня Независимости Украины. Читайте все подробности о событии по ссылке.
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