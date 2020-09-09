Головосек 2020: когда праздник, что можно и нельзя делать
В пятницу, 11 сентября, православные верующие отмечают Усекновение главы Иоанна Предтечи (в народе – Головосек, Иванов день, Иван Постный) – великий праздник, посвященный мученической смерти Иоанна Крестителя.
OBOZREVATEL предлагает узнать о традициях праздника, его истории и приметах, а также о том, что нельзя делать в этот день.
История праздника
История мученической смерти Иоанна Крестителя описана в Евангелии от Марка. Так, после Крещения Сына Божьего Иисуса Иоанн Предтеча продолжил свое пророческое служение, обличая пороки и грехи и призывая людей к покаянию и спасению через веру во Христа.
Также он открыто обличал и царя Ирода, который женился на жене своего брата Иродиаде. За это Иоанна бросили в тюрьму.
На дне рождения Ирода дочь Иродиады станцевала танец, который очень понравился царю. В награду Ирод пообещал ей все, что она пожелает. Тогда Иродиада предложила дочери попросить отрубленную голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод опечалился, но выполнил клятву.
Традиции на Головосек: что можно делать
Усекновение главы Иоанна Предтечи входит в число Великих праздников в православии. В храмах вечером накануне служится Всенощное бдение.
Верующие молятся Иоанну Крестителю за детей, а также об избавлении от головной боли.
Этот праздник в память о великом постнике Иоанне всегда является днем строгого поста, нельзя есть не только мясные и молочные продукты, но и рыбу.
В народе Головосек всегда считался одним из самых опасных праздников. По поверьям, родившийся в этот день будет несчастным, а рана, полученная на Усекновение, не заживет.
Что нельзя делать на Головосек
Есть мясо, молоко, рыбу и блюда из них.
Есть круглые фрукты и овощи красного цвета.
Ставить на стол что-либо круглое (блюда, тарелки и т.п.).
Пользоваться ножами и другими острыми предметами.
Петь и танцевать.
Работать дома и в огороде.
В день недели, на который пришлось Усекновение, целый год не начинали никаких важных дел.
Женщины опасались в этот день браться за рукоделие; также старались не расчесывать волос, чтоб "не секлись".
На Предтечу не рубят капусту, не срезают мак, не копают картофель, не рвут яблоки, не берут в руки косаря, топора, заступа.
Приметы на 11 сентября
Гром на Головосек – к теплой весне.
Увидеть улетающих журавлей – к ранней зиме.
Увидеть летящего гуся – к дождю.
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