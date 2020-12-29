Традиции Нового года, которые принесут счастье и успех в 2021 году

Украинские традиции празднования Нового года передавались из поколения к поколению, претерпевая значительные изменения.

Праздничные блюда и даже украшение елки и дома пришли к нам из древних времен. Какие исконно украинские обычаи празднования одного из основных зимних праздников положили начало современным традициям – читайте в материале OBOZREVATEL.

Собираться вместе за праздничным столом

Одной из основных новогодних традиций в Украине является встреча Нового года в кругу семьи за пышным столом. По традиции, нужно встречать праздники с теми, с кем собираетесь провести весь следующей год. Мы открываем шампанское, дарим подарки, запускаем фейерверки и танцуем. Точно также делали и наши предки.

Собираться вместе за праздничным столом – одна из важных традиций Нового года pexels.com

Однако, закуски и основные блюда на новогоднем столе претерпели изменения: к салатам и гарнирам национальной кухни добавились оливье, селедка под шубой и мандарины. Они пришли к нам из Советского союза. А вот холодец является исконно украинским блюдом, его подавали к столу еще во времена Киевской Руси.

Любопытно, что желание принарядится к застолью также пришло к нам из древности. Так, в прошлом украинцы обязательно надевали на праздник Нового года новую и чистую одежду.

Празднование Нового года pexels.com

Традиция возвращать долги и просить прощения у близких настраивает на позитив и сулит лучшую жизнь в наступающем году. Подобным образом поступали и наши предки. По их мнению, такой обряд позволял начать год в мире и согласии.

Украшать дом

Решение украшать дом приняли наши далекие предки. Что только не служило украшением в древние времена: в ход шли яблоки, картофель, яйца и орехи. Уже позже появились стеклянные шары и гирлянды. Традиция празднично украшать свой дом принесет благополучие и достаток в семью.

Традиция украшать дом к Новому году тоже имеет свою историю. pexels.com

Наряжать елку

Символом праздника может служить любое вечнозеленое дерево, которое традиционно является символом жизни. Существовало мнение, что именно хвойные любит солнце – главный бог язычников. Также древние люди считали, что в ветвях деревьев обитают души умерших. Духов хотели задобрить, и поэтому начали их украшать. А играть, танцевать и петь у вечнозеленой красавицы – традиция, которая пришла из славянской мифологии.

Наряжать елку придумали язычники. pexels.com

Дарить подарки

На Новый год невозможно игнорировать традицию дарить подарки. Она намного старше, чем кажется на первый взгляд, ведь берет начало в старых обычаях немецких и голландских поселенцев. Так, важно выбирать для человека подарок, который принесет ему успех в будущем году. Католики именовали такие подарки "strenae" — словом, обозначающим богиню удачи.

Дарить подарки на Новый год – одна из самых приятных традиций. pexels.com

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