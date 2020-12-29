Традиции Нового года, которые принесут счастье и успех в 2021 году

Украинские традиции празднования Нового года передавались из поколения к поколению, претерпевая значительные изменения.

Праздничные блюда и даже украшение елки и дома пришли к нам из древних времен. Какие исконно украинские обычаи празднования одного из основных зимних праздников положили начало современным традициям – читайте в материале OBOZREVATEL.

Собираться вместе за праздничным столом

Одной из основных новогодних традиций в Украине является встреча Нового года в кругу семьи за пышным столом. По традиции, нужно встречать праздники с теми, с кем собираетесь провести весь следующей год. Мы открываем шампанское, дарим подарки, запускаем фейерверки и танцуем. Точно также делали и наши предки.

Однако, закуски и основные блюда на новогоднем столе претерпели изменения: к салатам и гарнирам национальной кухни добавились оливье, селедка под шубой и мандарины. Они пришли к нам из Советского союза. А вот холодец является исконно украинским блюдом, его подавали к столу еще во времена Киевской Руси.

Любопытно, что желание принарядится к застолью также пришло к нам из древности. Так, в прошлом украинцы обязательно надевали на праздник Нового года новую и чистую одежду.

Традиция возвращать долги и просить прощения у близких настраивает на позитив и сулит лучшую жизнь в наступающем году. Подобным образом поступали и наши предки. По их мнению, такой обряд позволял начать год в мире и согласии.

Украшать дом

Решение украшать дом приняли наши далекие предки. Что только не служило украшением в древние времена: в ход шли яблоки, картофель, яйца и орехи. Уже позже появились стеклянные шары и гирлянды. Традиция празднично украшать свой дом принесет благополучие и достаток в семью.

Наряжать елку

Символом праздника может служить любое вечнозеленое дерево, которое традиционно является символом жизни. Существовало мнение, что именно хвойные любит солнце – главный бог язычников. Также древние люди считали, что в ветвях деревьев обитают души умерших. Духов хотели задобрить, и поэтому начали их украшать. А играть, танцевать и петь у вечнозеленой красавицы – традиция, которая пришла из славянской мифологии.

Дарить подарки

На Новый год невозможно игнорировать традицию дарить подарки. Она намного старше, чем кажется на первый взгляд, ведь берет начало в старых обычаях немецких и голландских поселенцев. Так, важно выбирать для человека подарок, который принесет ему успех в будущем году. Католики именовали такие подарки "strenae" — словом, обозначающим богиню удачи.

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