Гадания в Сочельник и Рождество: пять самых популярных способов

Гадания в Сочельник и Рождество издавна были популярны среди украинцев, хотя церковь выступает категорически против любых попыток заглянуть в будущее, называя их обращением к темным силам.

В народе же считается, что в это время усиливается связь с потусторонним миром и шанс узнать ответы на мучающие вопросы особенно высок. OBOZREVATEL рассказывает о нескольких распространенных способах гадать в эти дни.

Гадания на суженого на туфле

Этот способ гадания – один из самых популярных в ночь на Рождество. Девушки на выданье снимали обувь с левой ноги и бросали ее за ворота. Если носок туфли повернут назад к воротам, – быть ее владелице еще год незамужней, в другую сторону – в новом году состоится сватовство.

Считается, что в Рождество гадания особенно правдивы Pixabay

Гадание на будущее на чашках

Для этого гадания берут несколько непрозрачных чашек, по числу гадающих. В них кладут хлеб, соль, сахар, деньги, кольцо, воду. С закрытыми глазами каждый выбирает чашку. Толкование: лук – слезы, хлеб – благополучие, кольцо – свадьба, сахар – веселье, вода – стабильное положение, соль – нужно быть внимательным: человеку грозят неприятности, деньги – богатство.

Гадание на суженого на полотенце

На ночь незамужние девушки вывешивали за окно белое полотенце со словами: "Суженый-ряженый, приди и утрись". Если утром оно оказывалось сухим – считалось, что гадальщице еще год сидеть "в девицах", мокрым – состоится замужество.

Гадания в Сочельник и Рождество издавна были популярны среди украинцев Pinterest

Гадание на вопрос

К этому гаданию прибегают, если хотят получить ответ на мучающий вопрос. Для этого нарезают одинаковые по размеру тоненькие полоски из бумаги.

На них записывают вопросы. скручивают в трубочки и опускают на дно глубокого сосуда: бутылки, кувшина или вазы. Затем следует налить туда воды и выловить первую всплывшую записку. Именно на ней будет вопрос, который благополучно получится решить в ближайшее время.

Церковь выступает против любых гаданий в любое время Pixabay

Гадания на будущее отношений

Сначала загадывают парня и девушку, затем берут две спички, держат их рядом и зажигают. Если, догорев, их головки будут наклонены друг к другу – судьба быть вместе, если наоборот – отношения не сложатся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее астролог рассказала, почему нельзя гадать во время христианских праздников. А священник Александр Дедюхин объяснил, почему любые, даже шуточные гадания являются грехом.