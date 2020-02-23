Гадания на Масленицу: на любовь, детей, на богатство и другие

Масленица – один из древнейших славянских праздников, во время которого в народе провожали зиму и встречали весну. Также традиционными были гадания на Масленицу.

Причем гадать принято было во все дни Масленичной недели, кроме Прощеного воскресенья. Лучшим днем для гаданий считалась суббота. OBOZREVATEL предлагает своим читательницам топ-5 гаданий на Масленицу: гадания на любовь, на богатство, на пол ребенка и другие.

Гадания на Масленицу Pinterest

Как погадать в Масленицу на богатство

Гадают на богатство во время жарки блинов. Для этого нужно сказать: "Масленица пришла, весну позвала. Пеку блины, знать правду хочу, какого достатка ждать в этом году?" Затем нужно налить тесто на сковороду и пожарить блин. Пышный и румяный блин обещает хороший достаток, бледный и тонкий – ждите растраты.

Гадание на любовь

Во все дни Масленичной недели, кроме воскресенья, девушки гадали на суженого с помощью гадания с полотенцем. Полотенце вывешивали на ночь на улицу и просили прийти суженого вытереть лицо. Утром проверяли: если полотенце было влажным, ждали свадьбы в этом году.

Гадания на Масленицу Shuttertstock

Гадание на хвойных ветках

Хвойные или еловые ветки нужно разложить на полу, а затем с закрытыми глазами выбрать ветку. Густая и пышная – к богатому году. При этом количество шишек на ветке означало число будущих детей. Незамужним девушкам густая ветка сулила богатого и щедрого мужа.

Гадание на пол будущего ребенка на Масленицу

Во время застолья женщины присматривались, кто первым возьмет блин со стола. Если мужчина – у хозяйки дома родится мальчик, если женщина – девочка.

Гадание во время жарки блинов

Первый пожаренный блин мог раскрыть будущее. Так, ровные края обещали незамужней девушке счастливый брак, а неровные – что ее суженый заставит ее плакать. Если первый блин переворачивался легко, это сулило скорое замужество, если же прилипал – ждать жениха еще три года.

Если первый блин выходил румяным, это сулило хозяйке хорошее здоровье, бледный – болезни, тонкий – к легкому году, толстый предрекал тяжелый год.

Гадания на Масленицу Pinterest

Если у замужней женщины первый блин пригорал посередине – муж будет верным, по краям – ждать измены. А число дырок в блине означало количество будущих детей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда празднуется Масленица в 2020 году, а также о том, какие приметы и традиции существуют на Масленицу.

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