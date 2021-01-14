Гадания на Крещение: как предсказать любовь и судьбу

Вечер перед Крещением – Крещенский сочельник – издавна считался последней возможностью для святочных гаданий. Более того, полученные в это время предсказания считались наиболее правдивыми.

Несмотря на то, что церковь крайне отрицательно относится к любым занятиям магией, девушки и женщины таким способом пытаются узнать, что их ждет в ближайшем будущем. О нескольких популярных в Крещение гаданиях рассказывает OBOZREVATEL.

Гадание на соломе

Девушка должна стать спиной к куче соломы, осторожно ухватить зубами и медленно вытянуть одну понравившуюся из нависших сверху соломин. На конце соломинки колос – к свадьбе с богатым, если оборвется – всю жизнь жить с бедняком.

Гадание с кошкой

Кошек также привлекают к праздничным гаданиям. Для этого девушка загадывает желание и зовет питомицу. Если кошка переступит порог левой лапой – желание осуществится, правой – не суждено.

Кошек также привлекают к праздничным гаданиям Pixabay

Гадание на золотой цепочке

На золотой цепочке гадают в одиночестве, поздно ночью. Изделие нужно потереть в руках, пока оно не станет теплым. Затем цепочку берут в правую руку, немного встряхивают и резко бросают на стол. По получившейся фигуре пытаются определить будущее.

Круг означает затруднительное положение, в котором человек окажется в ближайшее время и из которого сложно будет найти выход.

Ровная полоса – везение и удача.

Запутанный узел – жизненные трудности.

Треугольник – большая удача в делах и в любви.

Бант – к свадьбе в ближайшем времени.

Змея – грозит предательство, поэтому стоит быть осторожным с людьми.

Сердце – девушку любят. Любовь принесет ей счастье и душевную гармонию.

Гадания на цепочке: по получившейся фигуре пытаются определить будущее Pixabay

Гадание на вещий сон

Ложась спать, девушка говорит: "Святой Самсон, покажи праздничный сон". Затем нужно подумать о том, что больше всего беспокоит: каким будет будущий муж, когда будет свадьба и т.д. После этого ни с кем нельзя разговаривать.

Гадание на бумажках

Вечером накануне Крещения на 12 маленьких листиках бумаги нужно написать 12 желаний. Листики сворачивают трубочкой или квадратом и перед сном кладут под подушку. Утром в Крещение вытаскивают три бумажки – именно эти три желания, согласно гаданию, вскоре должны исполниться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее священник ПЦУ Андрей Дедюхин объяснил, что гадание является грехом, так как предусматривает обращение к темным силам. По словам священника, тайны будущего должны открываться через тяжелейшую работу над собой и духовный рост.