Гадания на Ивана Купалу: как можно предсказать судьбу, любовь и замужество

Издавна в народе на Ивана Купалу были распространены разные гадания. И хотя церковь не поощряет подобного, почти все молодые девушки таким способом пытались узнать свое будущее.

К празднику OBOZREVATEL подготовил подборку из самых популярных гаданий на Ивана Купалу.

Гадание на венках

Это одно из самых известных гаданий на Ивана Купалу. Венок нужно сплести из 12 трав, украсив его полевыми цветами и скрепив травой. На закате солнца венок опускают в речку, слегка подтолкнув. В зависимости от того, что происходит дальше, существуют следующие толкования:

венок сразу утонул – любимый разлюбил;

пристал к берегу – свадьбе в течение года не бывать;

поплыл к другому берегу – суженый будет издалека;

плавает из стороны в сторону – к несчастливой судьбе, парни будут обманывать и бросать;

венок поплыл по течению – к свадьбе с суженым.

С помощью гаданий молодые девушки на Ивана Купалу пытаются узнать свое будущее Pinterest

Чтобы выйти замуж, девушка может обвязать венок красивой лентой и пустить в реку: по поверью, русалки заберут себе его и помогут приворожить любимого. Также венок бросают через купальский костер: если кто-то из парней поймает его на лету, девушка, которая сплела венок, считается суженой этого парня.

Гадание на папоротнике

По народному поверью считалось, что купальский папоротник поможет узнать имя суженого. Для этого брали несколько крупных листьев папоротника, загадывали на каждый мужское имя и повязывали к каждому нитки разных цветов.

Затем листья опускали в водоем, прижимали ко дну и резко отпускали. Веточка, которая всплывала раньше всех, предвещала имя суженого.

Гадание на цветах

Для этого гадания нужно налить воды в широкую, но неглубокую емкость и аккуратно опустить в нее две головки цветов (к примеру, ромашек).

Если цветы поплывут в разные стороны – к расставанию с любимым;

если останутся на том же месте – будущее отношений пока неясно;

если приблизятся друг к другу – будете всю жизнь вместе.

На Ивана Купалу гадают на венках, на кольце, на цветах, на папоротнике Pinterest

Гадание на желание

В ночь на 7 июля нужно взять новый коробок спичек и, держа его в руках, думать о заветном желании или беспокоящем вопросе. Затем нужно по одной вытаскивать спички, приговаривая на каждую: "сбудется" – "не сбудется" или "любит" – "не любит", "да" – "нет". Последняя спичка будет ответом на вопрос.

Гадание на суженого по кольцу

На Ивана Купала также гадают на суженого с помощью кольца. Для этого нужно взять кольцо, которое девушка носит чаще всего, и опустить его в стакан воды с ровным дном. В середине опущенного кольца должен показаться образ суженого.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях на Ивана Купалу, истории праздника и о том, что нельзя делать в этот день.