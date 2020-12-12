Гадания на Андрея: 5 популярных способов предсказать любовь

Гадания в ночь на Андрея Первозванного в старину были одной из самых популярных традиций этого праздника.

И хотя церковь не приветствует занятий магией и считает их грехом, многие из них дошли до наших дней. О самых популярных читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Гадание на туфле

Это было одним из самых популярных гаданий на День Андрея. Девушка снимала обувь с левой ноги и бросала ее за ворота. В какую сторону укажет носок туфли – там и суженый живет.

Гадания были одной из самых популярных традиций на Андрея

Гадание на имя жениха

В канун 13 декабря, после полуночи, девушки в одиночку или с подругами выходили на улицу, чтобы узнать имя первого встречного мужчины. Оно и считалось именем будущего жениха.

Чтобы суженый приснился

Для этого гадания брали расческу и вечером перед Днем Андрея клали под подушку. При этом говорили: "Суженый-ряженый, приходи и причеши меня". Сразу после этого ложились спать. Во сне должен был присниться парень, который предложит расчесать волосы девушке – он и должен был стать ее суженым.

Незамужние девушки на Андрея гадали на суженого

Гадание на проруби

На проруби гадали, если день Андрея приходился на полную луну. Незамужние девушки отправлялись к реке и пытались рассмотреть лицо будущего супруга в проруби.

Гадание на "балабушках"

Поздним вечером накануне Дня Андрея девушки на выданье собирались в доме одинокой женщины. Вместе они пекли небольшие булочки – пампушки (в селах их называли "балабушки"). Каждая из девушек брала пончик, делала на нем пометку и клала на лавку. Затем в дом впускали хозяйскую собаку. Чью пампушку пес съест первой – та и выйдет замуж скорее всех.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на Андрея, с 13 на 14 декабря в Украине можно будет наблюдать "королевский" метеорный поток – Геминиды. Так, в час можно увидеть до 120 желтых, голубых и зеленых "падающих звезд".