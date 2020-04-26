Фомаида Медуница: что нельзя делать 26 апреля

Православная церковь 26 апреля отмечает день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской, которой принято молиться о защите от блудной страсти.

В народе же этот день известен как Фомаида Медуница. Так, считается, что в этот праздник цветок медуница приобретает целебную силу. Подробнее о празднике, его традициях и о том, что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.

В народе верят, что на Фомаиду медуница приобретает целебную силу Pixabay

Фомаида Медуница: история праздника

Святая Фомаида Египетская жила в V веке в Александрии, в Египте. В детстве она воспитывалась в любви и вере в Бога, любила читать Священное Писание. Когда Фомаиде было 15 лет, она вышла замуж за рыбака-христианина.

Однажды свекор попытался склонить к греху красивую девушку, но Фомаида была верна заповедям Божьим. В ярости мужчина схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но святая непреклонно отвечала: "Если ты даже рассечешь меня пополам, я не отступлю от заповеди Господней". Разгневанный свекор убил святую мечом и в тот же миг ослеп. Это было в 476 году.

Святая мученица Фомаида Египетская omolitvah.ru

Позже мощи мученицы Фомаиды Египетской были перенесены в Константинопольский женский монастырь. Многие верующие получили исцеление от богопротивных влечений у гробницы мученицы целомудрия.

Традиции на Фомаиду Медуницу

На Фомаиду существовала традиция идти в лес и собирать медуницу, из которой заваривали чай и готовили салаты. Причем делать это должна была самая опытная хозяйка в доме: для этого она надевала мужской тулуп, вывернутый шерстью наружу, чтобы медведь, который, как считалось, недолюбливает женщин, не признал ее.

В народе верили, что душистую медуницу пчелы облетают за семь верст. Так, по легенде, однажды Бог велел пчеле узнать, какие цветы дают больше всего меда.

Фомаида Медуница: считается, что медуницу пчелы облетают за семь верст Pixabay

Пчела облетела всю землю, и больше всех ей пришлись по душе медуница, дятлина и черемуха. Но в страхе, что Бог отнимет у нее эти цветы, пчела не призналась в этом. Однако Бог все равно узнал, что скрывает пчела, разгневался и запретил ей собирать мед с трех этих растений. Поэтому пчела, боясь наказания, облетает стороной медуницу.

На Фомаиду рвали первые всходы щавеля, из которого делали салат и зеленый борщ, в который, кроме щавеля, входили петрушка, лук, картофель и масло.

26 апреля в народе обычно примечали, что начинают вылетать шмели. Кроме того, на Фомаиду чествовали зайцев, говоря, что в этот день у них именины. Также к концу апреля начинает куковать кукушка.

Фомаида Медуница: традиции праздника Pixabay

Фомаида Медуница: приметы на 26 апреля

– Звездная ночь 26 апреля – к урожайному году.

– Если на Фомаиду распустился дуб – лето обещает быть теплым и погожим. Если на дубе еще осталось много желудей – урожай будет богатым.

– Громкий и протяжный крик кукушки сулит приближение тепла.

– Распустились золотисто-желтые первоцветы –вскоре придет настоящая теплая весна.

Считается, что на Фомаиду Медуницу зайцы отмечают свои именины Pixabay

Что нельзя делать на Фомаиду

На Фомаиду Медуницу под особым запретом были измены мужу и жене и прочие "плотские утехи". В народе говорили, что целомудренная Фомаида не простит этого.

Молитва святой Фомаиде

О, всехвальная мученице Фомаидо! За чистоту супружества даже до крове подвизавшися и целомудрия ради душу свою положивши, достойна пред Господем обрелася еси, во еже в лице преподобных дев почтенней тебе быти. Услыши нас молящихся тебе, и якоже древле боримии от плоти целительницу тя имеяху, по дарованной тебе от Бога благодати, сице и ныне прибегающим ко предстательству твоему подаждь отраду и свобождение от плотския брани, и целомудренное житие и незазорное в супружестве и девстве пребывание твоими богоприятными молитвами всем исходатайствовати потщися, яко да телеса наша храм живущаго в нас Святаго Духа будут. О, преизбранная в женах и верная рабо Христова! Помози нам, да не погибнем со страстьми и похотьми нашими, но да управимся умом нашим и укрепимся сердцем нашим во всяком благочестии и чистоте, славяще твою помощь и предстательство, благодать же и милость Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Фомаида Медуница: что нельзя делать 26 апреля Pixabay

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