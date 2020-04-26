Фомаида Медуница: что нельзя делать 26 апреля
Православная церковь 26 апреля отмечает день памяти святой мученицы Фомаиды Египетской, которой принято молиться о защите от блудной страсти.
В народе же этот день известен как Фомаида Медуница. Так, считается, что в этот праздник цветок медуница приобретает целебную силу. Подробнее о празднике, его традициях и о том, что нельзя делать, рассказывает OBOZREVATEL.
Фомаида Медуница: история праздника
Святая Фомаида Египетская жила в V веке в Александрии, в Египте. В детстве она воспитывалась в любви и вере в Бога, любила читать Священное Писание. Когда Фомаиде было 15 лет, она вышла замуж за рыбака-христианина.
Однажды свекор попытался склонить к греху красивую девушку, но Фомаида была верна заповедям Божьим. В ярости мужчина схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но святая непреклонно отвечала: "Если ты даже рассечешь меня пополам, я не отступлю от заповеди Господней". Разгневанный свекор убил святую мечом и в тот же миг ослеп. Это было в 476 году.
Позже мощи мученицы Фомаиды Египетской были перенесены в Константинопольский женский монастырь. Многие верующие получили исцеление от богопротивных влечений у гробницы мученицы целомудрия.
Традиции на Фомаиду Медуницу
На Фомаиду существовала традиция идти в лес и собирать медуницу, из которой заваривали чай и готовили салаты. Причем делать это должна была самая опытная хозяйка в доме: для этого она надевала мужской тулуп, вывернутый шерстью наружу, чтобы медведь, который, как считалось, недолюбливает женщин, не признал ее.
В народе верили, что душистую медуницу пчелы облетают за семь верст. Так, по легенде, однажды Бог велел пчеле узнать, какие цветы дают больше всего меда.
Пчела облетела всю землю, и больше всех ей пришлись по душе медуница, дятлина и черемуха. Но в страхе, что Бог отнимет у нее эти цветы, пчела не призналась в этом. Однако Бог все равно узнал, что скрывает пчела, разгневался и запретил ей собирать мед с трех этих растений. Поэтому пчела, боясь наказания, облетает стороной медуницу.
На Фомаиду рвали первые всходы щавеля, из которого делали салат и зеленый борщ, в который, кроме щавеля, входили петрушка, лук, картофель и масло.
26 апреля в народе обычно примечали, что начинают вылетать шмели. Кроме того, на Фомаиду чествовали зайцев, говоря, что в этот день у них именины. Также к концу апреля начинает куковать кукушка.
Фомаида Медуница: приметы на 26 апреля
– Звездная ночь 26 апреля – к урожайному году.
– Если на Фомаиду распустился дуб – лето обещает быть теплым и погожим. Если на дубе еще осталось много желудей – урожай будет богатым.
– Громкий и протяжный крик кукушки сулит приближение тепла.
– Распустились золотисто-желтые первоцветы –вскоре придет настоящая теплая весна.
Что нельзя делать на Фомаиду
На Фомаиду Медуницу под особым запретом были измены мужу и жене и прочие "плотские утехи". В народе говорили, что целомудренная Фомаида не простит этого.
Молитва святой Фомаиде
О, всехвальная мученице Фомаидо! За чистоту супружества даже до крове подвизавшися и целомудрия ради душу свою положивши, достойна пред Господем обрелася еси, во еже в лице преподобных дев почтенней тебе быти. Услыши нас молящихся тебе, и якоже древле боримии от плоти целительницу тя имеяху, по дарованной тебе от Бога благодати, сице и ныне прибегающим ко предстательству твоему подаждь отраду и свобождение от плотския брани, и целомудренное житие и незазорное в супружестве и девстве пребывание твоими богоприятными молитвами всем исходатайствовати потщися, яко да телеса наша храм живущаго в нас Святаго Духа будут. О, преизбранная в женах и верная рабо Христова! Помози нам, да не погибнем со страстьми и похотьми нашими, но да управимся умом нашим и укрепимся сердцем нашим во всяком благочестии и чистоте, славяще твою помощь и предстательство, благодать же и милость Триединаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.
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