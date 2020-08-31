Флор и Лавр: что категорически нельзя делать в Лошадиный праздник
В понедельник, 31 августа, православные чествуют память святых мучеников Флора и Лавра, которые погибли за христианскую веру во II веке в провинции Иллирик в Риме.
В народе этот день получил название Лошадиный праздник, поскольку святые считаются покровителями этих животных. OBOZREVATEL предлагает подробнее узнать о традициях праздника, а также о том, что нельзя делать в этот день.
История праздника: кто такие Флор и Лавр
Флор и Лавр были родными братьями и с юного возраста поверили в Спасителя. Они были умелыми каменщиками, которых однажды направили на строительство языческого храма. Плату за работу Флор и Лавр раздавали нищим и рассказывали им об Иисусе Христе.
Проповеди сопровождались чудесами. Так, как-то они исцелили сына языческого жреца, после чего и он, и его отец обратились в христианство.
Когда здание было готово, братья и другие христиане помолились в нем вместе, а затем уничтожили всех идолов. По приказу правителя участники этих событий были схвачены и сожжены, а Флор и Лавр – брошены в колодец и засыпаны землей.
По преданию, после обретения мощей мучеников прекратился падеж скота. Поэтому у наших предков Флор и Лавр считались покровителями лошадей.
Традиции праздника
В Лошадиный праздник, как прозвали в народе этот день, лошадей старались не изводить работой, давали им хорошо отдохнуть, чистили, мыли, заплетали гривы, кормили пирогами, потчевали молодым пивом, ласкали.
А после обеда на Флора и Лавра животных приводили к церквям, где их кропили святой водой и кормили с рук. Также было принято печь печенье с изображением конского копыта.
Что нельзя делать в Лошадиный праздник
обижать лошадей и других животных;
вступать в конфликты, споры, обижаться, выяснять отношения;
предаваться лени.
Приметы на 31 августа
Лошадь фыркает и ногами перебирает – к плохой погоде.
Толстые корни у полыни – будущий год будет урожайным.
С Флора и Лавра начинаются заморозки.
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