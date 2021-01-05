Федулов день: что можно и нельзя делать в праздник
Во вторник, 5 января, православная церковь чтит память святого Феодула и других девяти мучеников, пострадавших на острове Крит около 250 года.
В народе праздник известен как Федулов день, или Федул Зимний. В этот день особое внимание уделяли домашним животным, а также пекли специальные печенья и лепешки – обереги от нечистой силы. Подробнее о главных традициях и суевериях праздника рассказывает OBOZREVATEL.
Кто такой святой Феодул
Святой Феодул является одним из десяти мучеников Критских, которые пострадали за веру на острове Крит в третьем веке. В те времена Римской империей правил император Деций Траян, известный жестоким преследованием христиан.
Феодул, а также святые Агафопус, Василид, Геласий, Евпор, Евникиан, Зотик, Еварест, Помпий и Сатурнин однажды предстали перед правителем Крита: на суде они проявили твердость в исповедании своей веры и, кроме того, обличили идолопоклонство.
30 дней мучеников подвергали публичным пыткам и осмеянию, всякий прохожий мог оскорблять, избивать камнями или плевать им в лицо; их также влачили по навозу – все истязания святые пережили стойко, славя Бога. Перед казнью они молились, чтобы Господь просветил нечестивцев истинной верой. Все десять мучеников были обезглавлены.
Традиции в Федулов день
Наши предки на Федула старались уделить особое внимание домашнему скоту и птице. Им давали больше корма, чистили хлев и птичник.
Хозяйки к столу пекли специальное печенье в виде птиц, овец и коров, которое считалось оберегом от нечистой силы.
Для домашних животных готовили постные лепешки из отрубей, а птице в этот день давали отборное зерно.
Чтобы злые духи не смогли оставить на печенье и лепешках своего следа, выпечку, достав из печи, сразу же заворачивали в полотенце.
Считалось, что в этот день нужно закрыть дом на семь замков, чтобы нечистая сила не смогла залететь в жилище.
Приметы 5 января
Какая погода на Федулов день – такая будет и в ноябре. Ветер дует – к богатому урожаю. "Пришел Федул – ветер подул", – говорили в народе.
Идет снег – июль будет дождливым.
Лошадь захрапела – к снежной буре.
Кот спит целый день на печи – к длительным и крепким морозам.
Что нельзя делать в Федулов день
Использовать острые предметы для работы. Пораниться в этот день – к болезням на весь год.
Сквернословить и ругаться: наши предки считали, что нарушение этого запрета приведет к болезни и неспособности говорить.
Обрезать и подшивать одежду, шить или штопать на себе – чтобы не сократить жизнь.
Рассказывать о своих мечтах или планах.
Надевать несвежие вещи, чтобы не привлечь болезни и неприятности.
Ругать и наказывать детей – согласно поверью, иначе их весь год будут недолюбливать окружающие.
Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь церковных праздников на январь 2021 года: каких святых чтит церковь и когда необходимо соблюдать пост. Также сообщалось, сколько выходных будет на Рождество в 2021 году в Украине.