Федулов день: что можно и нельзя делать в праздник

Во вторник, 5 января, православная церковь чтит память святого Феодула и других девяти мучеников, пострадавших на острове Крит около 250 года.

В народе праздник известен как Федулов день, или Федул Зимний. В этот день особое внимание уделяли домашним животным, а также пекли специальные печенья и лепешки – обереги от нечистой силы. Подробнее о главных традициях и суевериях праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Кто такой святой Феодул

Святой Феодул является одним из десяти мучеников Критских, которые пострадали за веру на острове Крит в третьем веке. В те времена Римской империей правил император Деций Траян, известный жестоким преследованием христиан.

Феодул, а также святые Агафопус, Василид, Геласий, Евпор, Евникиан, Зотик, Еварест, Помпий и Сатурнин однажды предстали перед правителем Крита: на суде они проявили твердость в исповедании своей веры и, кроме того, обличили идолопоклонство.

30 дней мучеников подвергали публичным пыткам и осмеянию, всякий прохожий мог оскорблять, избивать камнями или плевать им в лицо; их также влачили по навозу – все истязания святые пережили стойко, славя Бога. Перед казнью они молились, чтобы Господь просветил нечестивцев истинной верой. Все десять мучеников были обезглавлены.

Десять мучеников Критских azbyka.ru

Традиции в Федулов день

Наши предки на Федула старались уделить особое внимание домашнему скоту и птице. Им давали больше корма, чистили хлев и птичник.

Хозяйки к столу пекли специальное печенье в виде птиц, овец и коров, которое считалось оберегом от нечистой силы.

Для домашних животных готовили постные лепешки из отрубей , а птице в этот день давали отборное зерно.

Чтобы злые духи не смогли оставить на печенье и лепешках своего следа, выпечку, достав из печи, сразу же заворачивали в полотенце.

Считалось, что в этот день нужно закрыть дом на семь замков, чтобы нечистая сила не смогла залететь в жилище.

На Федулов день наши предки старались уделить особое внимание домашнему скоту и птице Pixabay

Приметы 5 января

Какая погода на Федулов день – такая будет и в ноябре. Ветер дует – к богатому урожаю. "Пришел Федул – ветер подул", – говорили в народе.

Идет снег – июль будет дождливым.

Лошадь захрапела – к снежной буре.

Кот спит целый день на печи – к длительным и крепким морозам.

Какая погода на Федулов день – такая будет и в ноябре Pixabay

Что нельзя делать в Федулов день

Использовать острые предметы для работы. Пораниться в этот день – к болезням на весь год.

Сквернословить и ругаться: наши предки считали, что нарушение этого запрета приведет к болезни и неспособности говорить.

Обрезать и подшивать одежду , шить или штопать на себе – чтобы не сократить жизнь.

Рассказывать о своих мечтах или планах.

Надевать несвежие вещи, чтобы не привлечь болезни и неприятности.

Ругать и наказывать детей – согласно поверью, иначе их весь год будут недолюбливать окружающие.

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