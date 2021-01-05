Федулов день: что можно и что нельзя делать в праздник

Во вторник, 5 января, православная церковь чтит память святого Феодула и других девяти мучеников, пострадавших на острове Крит около 250 года.

В народе праздник известен как Федулов день, или Федул Зимний. В этот день особое внимание уделяли домашним животным, а также пекли специальные печенья и лепешки – обереги от нечистой силы. Подробнее о главных традициях и суевериях праздника рассказывает OBOZREVATEL.

Святой Феодул является одним из десяти мучеников Критских, которые пострадали за веру на острове Крит в третьем веке. В те времена Римской империей правил император Деций Траян, известный жестоким преследованием христиан.

Феодул, а также святые Агафопус, Василид, Геласий, Евпор, Евникиан, Зотик, Еварест, Помпий и Сатурнин однажды предстали перед правителем Крита: на суде они проявили твердость в исповедании своей веры и, кроме того, обличили идолопоклонство.

30 дней мучеников подвергали публичным пыткам и осмеянию, всякий прохожий мог оскорблять, избивать камнями или плевать им в лицо; их также влачили по навозу – все истязания святые пережили стойко, славя Бога. Перед казнью они молились, чтобы Господь просветил нечестивцев истинной верой. Все десять мучеников были обезглавлены.

Наши предки на Федула старались уделить особое внимание домашнему скоту и птице. Им давали больше корма, чистили хлев и птичник.

Хозяйки к столу пекли специальное печенье в виде птиц, овец и коров, которое считалось оберегом от нечистой силы.

Для домашних животных готовили постные лепешки из отрубей , а птице в этот день давали отборное зерно.

Чтобы злые духи не смогли оставить на печенье и лепешках своего следа, выпечку, достав из печи, сразу же заворачивали в полотенце.

Считалось, что в этот день нужно закрыть дом на семь замков, чтобы нечистая сила не смогла залететь в жилище.

Какая погода на Федулов день – такая будет и в ноябре. Ветер дует – к богатому урожаю. "Пришел Федул – ветер подул", – говорили в народе.

Идет снег – июль будет дождливым.

Лошадь захрапела – к снежной буре.

Кот спит целый день на печи – к длительным и крепким морозам.

Использовать острые предметы для работы. Пораниться в этот день – к болезням на весь год.

Сквернословить и ругаться: наши предки считали, что нарушение этого запрета приведет к болезни и неспособности говорить.

Обрезать и подшивать одежду , шить или штопать на себе – чтобы не сократить жизнь.

Рассказывать о своих мечтах или планах.

Надевать несвежие вещи, чтобы не привлечь болезни и неприятности.

Ругать и наказывать детей – согласно поверью, иначе их весь год будут недолюбливать окружающие.

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