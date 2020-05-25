Епифанов день: что нельзя делать 25 мая

В понедельник, 25 мая, православные чтят память Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, который прославился успешным обличением ересей.

В народе этот праздник известен как Епифанов день, или Рябиновка – в честь одного из любимых деревьев наших предков – рябины. OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать историю праздника, его традиции, приметы, а также что нельзя делать в этот день.

Кем был святитель Епифаний: история праздника

Святой Епифаний Кипрский, или Саламинский, – палестинский святой, который жил в 4-м столетии и был епископом города Саламин на Кипре. Он известен также как писатель и богослов-полемист.

Епифаний прослыл отважным защитником святой веры и разоблачителем ереси. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии. Согласно церковному преданию, однажды он воскресил мертвого сына язычника.

Святитель Епифаний wikipedia.org

Епифанов день: традиции

В народе праздник назывался Рябиновкой – в честь одного из самых любимых деревьев наших предков. У девушек существовала традиция приходить к рябине в красных сарафанах, чтобы попросить ее защитить дома от пожаров. Об этом молились также святому Епифанию.

Считалось, что рябина защищает не только от пожара, но и от сглаза и других несчастий, поэтому ее всегда сажали под окнами дома. Также, по поверью, веточка рябины помогает найти дорогу домой заблудившемуся в лесу.

Много примет в Епифанов день было связано и с кувшинкой, которую в древние времена называли "одолень-травой". Считалось, что она способна одолеть болезни, нечистую силу и имеет приворотные свойства.

Епифанов день также известен как Рябиновка: в праздник обычно цветет рябина Pixabay

Приметы на 25 мая

На рябине много цвета – к хорошему урожаю льна.

Утро на Епифана теплое и солнечное – будет сухое лето.

Утро в Епифанов день "в красном кафтане" (с яркой зарей), – пожаров летом случится много.

Рябина поздно расцвела – к поздней и долгой осени.

Хмурое утро – к дождливому и холодному лету.

Соловей всю ночь поет – к хорошей погоде.

На Епифана на прудах появились листья кувшинки – заморозков больше не будет.

Многие приметы в Епифанов день связаны с кувшинками Pixabay

Что нельзя делать в Епифанов день

По поверью, в этот день нельзя никому говорить о том, что вы идете в церковь.

Также нельзя переступать кости, разбросанные на дороге.

Белые кувшинки нельзя срезать – только вырывать, иначе будут преследовать плохие сны или человек может упасть в воду и не выбраться.

Нельзя приносить в дом кувшинки: по поверью, это грозило гибелью домашнего скота.

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