Епифанов день: что нельзя делать 25 мая

В понедельник, 25 мая, православные чтят память Епифания Кипрского, одного из ранних отцов церкви, который прославился успешным обличением ересей.
В народе этот праздник известен как Епифанов день, или Рябиновка – в честь одного из любимых деревьев наших предков – рябины. OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать историю праздника, его традиции, приметы, а также что нельзя делать в этот день.
Кем был святитель Епифаний: история праздника
Святой Епифаний Кипрский, или Саламинский, – палестинский святой, который жил в 4-м столетии и был епископом города Саламин на Кипре. Он известен также как писатель и богослов-полемист.
Епифаний прослыл отважным защитником святой веры и разоблачителем ереси. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии. Согласно церковному преданию, однажды он воскресил мертвого сына язычника.
Святитель Епифаний
wikipedia.org
Епифанов день: традиции
В народе праздник назывался Рябиновкой – в честь одного из самых любимых деревьев наших предков. У девушек существовала традиция приходить к рябине в красных сарафанах, чтобы попросить ее защитить дома от пожаров. Об этом молились также святому Епифанию.
Считалось, что рябина защищает не только от пожара, но и от сглаза и других несчастий, поэтому ее всегда сажали под окнами дома. Также, по поверью, веточка рябины помогает найти дорогу домой заблудившемуся в лесу.
Много примет в Епифанов день было связано и с кувшинкой, которую в древние времена называли "одолень-травой". Считалось, что она способна одолеть болезни, нечистую силу и имеет приворотные свойства.
Епифанов день также известен как Рябиновка: в праздник обычно цветет рябина
Pixabay
Приметы на 25 мая
На рябине много цвета – к хорошему урожаю льна.
Утро на Епифана теплое и солнечное – будет сухое лето.
Утро в Епифанов день "в красном кафтане" (с яркой зарей), – пожаров летом случится много.
Рябина поздно расцвела – к поздней и долгой осени.
Хмурое утро – к дождливому и холодному лету.
Соловей всю ночь поет – к хорошей погоде.
На Епифана на прудах появились листья кувшинки – заморозков больше не будет.
Многие приметы в Епифанов день связаны с кувшинками
Pixabay
Что нельзя делать в Епифанов день
По поверью, в этот день нельзя никому говорить о том, что вы идете в церковь.
Также нельзя переступать кости, разбросанные на дороге.
Белые кувшинки нельзя срезать – только вырывать, иначе будут преследовать плохие сны или человек может упасть в воду и не выбраться.
Нельзя приносить в дом кувшинки: по поверью, это грозило гибелью домашнего скота.
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