Емельян Зимний: что нельзя делать 21 января

В четверг, 21 января, церковь чтит память святителя Емилиана, жившего в девятом веке. В народе праздник известен как Емельянов день, Емелин день или Емельян Зимний.

Наши предки традиционно устраивали посиделки с кумовьями, также в этот день окончательно прощались со Святками. OBOZREVATEL рассказывает о главных обычаях, приметах и запретах праздника.

Кто такой Емилиан Кизический

Святитель Емилиан Кизический жил в девятом веке во времена правления византийского императора-иконоборца Льва Армянина. Он и другие епископы были вызваны к правителю, который потребовал от них прекратить почитать святые иконы.

Емилиан первым твердо отвечал, что эта тема может обсуждаться лишь духовными лицами в церкви, но не во дворце императора. В 815 году за православную веру святитель был брошен в тюрьму и лишен сана. Несмотря на это он не отрекся от учения святых отцов и скончался в заточении как исповедник.

Святитель Емилиан Кизический жил в девятом веке pravoslavie.ru

Что можно делать в Емельянов день

Прочитав молитву, выпить с утра натощак глоток крещенской воды.

К завтраку традиционно подавали блюда из мяса: считалось, что это принесет достаток в дом.

21 января издавна существовал обычай угощать кумовьев, чтобы крестники были здоровы. Кум и кума, в свою очередь, приносили к обеду подарок – мыло и полотенце, которые затем использовали при купании детей.

На Емелю парни "запивали" супружество, если жениться их заставляли не по любви. Считалось, что тогда будет легче смириться с нежеланным браком.

Более того, в народе говорили: кто на Емельяна пьян, тот будет счастлив в семейной жизни весь год.

Вечером детям рассказывали разные сказки и истории.

21 января принято приглашать кумовьев на застолье Pexels

Что нельзя делать на Емельяна Зимнего: суеверия

Покупать веревки, пить кисель – к беде.

Ругаться с близкими.

Сквернословить и злиться.

Наши предки считали, что 21 января нельзя выполнять никакую работу, особенно в первой половине дня.

Ветер дует с юга 21 января – к дождливому лету Pixabay

Приметы 21 января

Ветер дует с юга – к дождливому лету.

Окна запотели – к скорому потеплению.

Какая погода 21 января, такая и в августе будет.

Мороз – к поздней весне.

Снег – к дождям весной.

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