Елочная гирлянда создана 138 лет назад: 7 интересных фактов об изобретении

Анна Паскевич Праздники 10:05, 22.12.2020 Обновлено: 10:27, 22.12.2020

Во вторник, 22 декабря, электрической гирлянде исполняется ровно 138 лет. В 1882 году ее изобрел Эдвард Джонсон, помощник знаменитого Томаса Эдисона.

Именно он решил раскрасить в синий, красный и белый цвета 80 мини-лампочек и соединить их. OBOZREVATEL публикует несколько интересных фактов ко дню рождения елочной гирлянды.

Интересные факты о гирлянде

  • Чтобы представить свое изобретение миру, Эдвард Джонсон пригласил журналистов на презентацию, но на тот момент электрическая гирлянда оказалась никому не интересна. Праздничные ели еще долгое время украшали обычными свечами.

  • Первая реклама гирлянд была опубликована в 1901 году, а популярность они приобрели только в 1920-х годах.

Первая электрическая гирлянда оказалась никому не интересна
Unsplash

  • Первые елочные гирлянды производились вручную, а все детали продавали по отдельности, чтобы покупатель сам объединил их в одну конструкцию.

  • Первые елочные гирлянды были созданы на заре электрификации (первую центральную электростанцию Эдисон построил в 1882 году), поэтому они были чрезвычайно пожароопасными. Полностью готовые к применению гирлянды произвела корпорация General Electric, США.

Гирлянды в форме ракет, СССР
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  • В СССР электрические гирлянды попали лишь в 1938 году. Дело в том, что из-за Первой мировой войны к ним относились негативно как к "немецкому обычаю", а затем большевики и вовсе запретили новогодние и рождественские праздники. Только после 1935 года в Советском Союзе стали наряжать елки к Новому году, когда запрет был снят.

  • На фоне "космической гонки" тема космоса стала особенно популярной, что отобразилось и на украшениях для новогодней елки. С 1967 года завод "Укркабель" в Киеве выпускал электрогирлянды "Космос" с лампочками в виде космических спутников, планет, астероидов и ракет.

Самые популярные – светодиодные гирлянды
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  • На сегодняшний день самые популярные – светодиодные гирлянды (LED). Они бывают влагоустойчивыми, которыми можно украшать елку как дома, так и на улице. Красные и желтые могут прослужить до 90 тысяч часов, белые – около 50 тысяч часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по пожарной безопасности рассказал, как правильно украшать квартиру и елку гирляндами на Новый год, чтобы избежать пожара.

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