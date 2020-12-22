Елочная гирлянда создана 138 лет назад: 7 интересных фактов об изобретении

Во вторник, 22 декабря, электрической гирлянде исполняется ровно 138 лет. В 1882 году ее изобрел Эдвард Джонсон, помощник знаменитого Томаса Эдисона.

Именно он решил раскрасить в синий, красный и белый цвета 80 мини-лампочек и соединить их. OBOZREVATEL публикует несколько интересных фактов ко дню рождения елочной гирлянды.

Чтобы представить свое изобретение миру, Эдвард Джонсон пригласил журналистов на презентацию, но на тот момент электрическая гирлянда оказалась никому не интересна. Праздничные ели еще долгое время украшали обычными свечами.

Первая реклама гирлянд была опубликована в 1901 году, а популярность они приобрели только в 1920-х годах.

Первые елочные гирлянды производились вручную, а все детали продавали по отдельности, чтобы покупатель сам объединил их в одну конструкцию.

Первые елочные гирлянды были созданы на заре электрификации (первую центральную электростанцию Эдисон построил в 1882 году), поэтому они были чрезвычайно пожароопасными. Полностью готовые к применению гирлянды произвела корпорация General Electric, США.

В СССР электрические гирлянды попали лишь в 1938 году. Дело в том, что из-за Первой мировой войны к ним относились негативно как к "немецкому обычаю", а затем большевики и вовсе запретили новогодние и рождественские праздники. Только после 1935 года в Советском Союзе стали наряжать елки к Новому году, когда запрет был снят.

На фоне "космической гонки" тема космоса стала особенно популярной, что отобразилось и на украшениях для новогодней елки. С 1967 года завод "Укркабель" в Киеве выпускал электрогирлянды "Космос" с лампочками в виде космических спутников, планет, астероидов и ракет.

На сегодняшний день самые популярные – светодиодные гирлянды (LED). Они бывают влагоустойчивыми, которыми можно украшать елку как дома, так и на улице. Красные и желтые могут прослужить до 90 тысяч часов, белые – около 50 тысяч часов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по пожарной безопасности рассказал, как правильно украшать квартиру и елку гирляндами на Новый год, чтобы избежать пожара.