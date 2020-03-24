Ефимов день 24 марта: что нужно сделать и чего нельзя

Православные христиане 24 марта почитают память чудотворца, архиепископа Новгородского, святителя Евфимия, жившего в 15 веке.

В народе этот праздник известен также как Ефимов день. С ним издавна было связано много различных традиций, запретов и примет. Подробнее расскажет OBOZREVATEL.

Ефимов день: как отметить и что нельзя делать Pixabay

Ефимов день: история праздника

Архиепископ Евфимий II (в миру Иоанн) жил в 15 веке, он родился в Новгороде, в семье священника Михея и Анны. Известно, что у родителей будущего архиепископа долго не было детей и они пообещали посвятить своего ребенка Богу.

В возрасте 15 лет Иоанн принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские.

Евфимий Новгородский. Новгородская икона XVII века wikipedia.org

Евфимий II очень много сделал для строительства и восстановления храмов, также он заботился о переписке церковных книг. Святитель прославился своей добродетельной жизнью.

Традиции и приметы в Ефимов день

В Ефимов день издавна традиционно начинали работы в саду. На Руси считалось, что именно в Ефимов день в березах начинается движение сока.

В этот день также следили за погодой. Так, иней ночью означал, что днем будет хорошая погода без снегопада.

Если к концу марта холода заканчивались – ждали теплого лета. Если же в Ефимов день на поля набегали мыши – это считалось предвестием плохого урожая.

Ефимов день: как отметить и что нельзя делать Pixabay

Кроме того, в Ефимов день традиционно ждали прилета птиц. Несколько примет было связано с кукушкой. В народе верили, что при первых звуках голоса кукушки нужно брякнуть деньгами, "чтобы водились".

Ранняя кукушка, до появления первых листьев на деревьях, предвещала голод. Но в то же время говорили, что это к неудаче ворам в доме.

Что нельзя делать в Ефимов день

В Ефимов день категорически нельзя ругаться с родителями – это может обернуться длительным конфликтом, перемирие после которого наступит нескоро и будет проходить очень тяжело.

В Ефимов день много примет связано с кукушкой wikipedia.org

Также, по поверьям, в Ефимов день нельзя говорить "здравствуйте", поскольку человек, желающий этим приветствием здоровья, наоборот, его забирает.

Нельзя обзывать женщин "кукушкой" – от нее могут отвернуться дети.

Также запрещено прикасаться к березам, чтобы не навлечь на себя неприятностей.

Кроме того, Ефимов день приходится на период Великого поста, во время которого под запретом пища животного происхождения, алкоголь, ссоры, сквернословие и сплетни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о четырех браках Александра Цекало: почему он развелся с Лолитой и Галушкой.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!