Безумные траты звезд-шопоголиков: Депп и прах писателя, Кейдж и баварский замок, Бекхем и сумки

11 ноября отмечается Всемирный день шопоголика – день, когда можно покупать все, что заблагорассудится и не ждать за это осуждения. Но в мире шоу-бизнеса есть звезды, у которых каждый день проходит, словно праздник любителя делать покупки!

Пэрис Хилтон и бриллианты, Николас Кейдж и комиксы, Джонни Депп и прах писателя – OBOZREVATEL рассказывает о звездах-шопоголиках.

Известная светская львица и наследница отельной империи "Хилтон" – Пэрис Хилтон открывает наш список знаменитых шопоголиков. Так, золотая блондинка предпочитает оставлять крупные суммы в ювелирных магазинах на бульваре Robertson в Лос-Анджелесе. У звезды, если верить западной прессе, накопилась уже огромная коллекция бриллиантов.

Также "блондинка в шоколаде" без ума от украшений для волос и сумок Chanel — у нее в коллекции более 20 стеганых сумок бренда. А что скрывает ее огромная гардеробная, сложно себе представить.

Звезда детских и подростковых фильмов Линдси Лохан сегодня попадает в прессу вовсе не благодаря своему актерскому таланту. Тем у журналистов только две: очередные скандалы при участии актрисы и ее маниакальная страсть к собирательству. Так, в 2015 году СМИ показали дом звезды, где комнаты были уставлены коробками с новой обувью, большая часть из которой даже ни разу не надевалась, заставлены вешалками с одеждой и ящиками.

Личный рекорд Лохан – потратить 20 тысяч долларов за 20 минут. Подобная страсть к шопоголизму проявилась у актрисы в начале 2010-х годов и многие друзья объясняют, что подобная реакция – ответ на стресс, в котором последние пять лет Лохан находится безвылазно.

Мы бы удивились, если бы икона стиля и одна из самых сексуальных женщин на планете, Виктория Бэкхем, не питала страсть к покупкам. Являясь сама дизайнером, экс-звезда Spice Girls часто наведывается в любимые магазины, где оставляет крупные суммы. Причем, выбирает Бэкхем отнюдь не масс-маркет, а брендовые бутики. Так, Виктория без ума от знаменитых сумок Hermes Birkin. Сообщается, что в ее коллекции сотни экземпляров подобных сумочек!

Кстати, у Бэкхем есть и собственный рекорд – однажды мать семейства и супруга Дэвида Бэкхема оставила в бутиках 150 тысяч долларов!

О своем шопоголизме Виктория ранее говорила следующее:

"Не могу ничего с собой поделать: когда я вижу вещь, которая мне нравится, я покупаю ее сразу в нескольких цветах. Наверное, я – шопоголик, но я бы с удовольствием ходила по магазинам хоть каждый день".

Звезда "Пиратов Карибского моря" - Джонни Депп, в 2016-2018 годах переживал далеко не самые лучшие времена своей жизни. Находясь в стрессе после скандального и болезненного разрыва с Эмбер Херд, Депп прикладывался к бутылке, часто появляясь в неадекватном состоянии и транжирил деньги направо и налево.

В 2017 году актер подал иск на своих менеджеров Джоэля и Роба Мандела, обвинив их якобы в финансовых махинациях и краже 25 миллионов долларов. Все это было попыткой спастись от банкротства, которое грозило актеру. Однако, в ответ, менеджеры рассказали, сколько всего скупил он и список удивил даже самых преданных фанатов звезды.

Так, Депп купил яхту за 18 млн долларов, несколько бутылок вина – 30 тысяч долларов, потратил на музыкальные инструменты три миллиона и еще три – на право выстрелить прахом писателя Хантера Томпсона из старинной пушки! Но и это еще не все. За семь миллионов долларов звезда "Ромового дневника" купил… диван из гостиной реалити-шоу "Семейка Кардашьян".

После такого обвинения в сторону менеджеров оказались нелепыми и конфликт замяли. Но стоит признать – Депп знает толк в развлечениях!

Было бы удивительно, если бы Сара Джессика Паркер, сыгравшая обаятельную журналистку – шопоголичку в сериале "Секс в Большом Городе", не любила бы ходить по магазинам в реальности. Так и вышло. Звезда уверяет, что туфли ее интересуют гораздо больше, чем мужчины, поэтому ее любимое хобби – это ходить по бутикам и скупать дорогую обувь.

"Я рассуждаю так: почему бы мне, трудоголику, не вознаградить себя еще одной парой туфель?" – отмечала Паркер.

Камерон Диас также принадлежит к числу тех звезд, которые любят снимать стресс с помощью похода по магазинам. Звезда "Плохой училки" любит ходить по магазинам не ради покупок. Самое главное для нее – это сам процесс выбора и примерки. Именно поэтому многие приобретенные вещи могут месяцами стоять в гардеробе нераспакованными.

После рождения дочери Саммер Рейн, Агилера очень изменилась. Певица долгое время отказывалась худеть, заявляя, что ее и так все устраивает. Несмотря на плотный график концертов, звезда делала упор на кормлении грудью дочки и это ей удалось. Кроме того, Агилера все свободное время проводит с детьми и деньги тратит также только на них. Однако, здесь, по свидетельствам СМИ, меры она не знает.

К примеру, к рождению Саммер в одном из детских бутиков были скуплены все товары для новорожденных девочек, а к дню рождения сына Кристина приобрела сразу целую детскую комнату, дизайн которой был в магазине!

Райан Рейнолдс, супруг звезды сериала "Сплетница" Блейк Лайвли, частенько шутит на тему, что "куда бы он не пошел в своем доме, везде его встречают туфли". И в каждой шутке, как и в этой, есть доля истины. Лайвли действительно любит скупать брендовую обувь, но туфли выбирает лишь одной марки – Christian Louboutin. Кроме того, актриса имеет больше сотни пар джинсов, причем, как брендовых, так и дешевых.

Элтон Джон

У Элтона Джона есть больше 10 тысяч пар очков в коллекции. Знаменитый певец обожает ходить по магазинам и скупать дизайнерскую одежду, как и заказывать ее индивидуальный пошив, очки всех возможных форм и цветов, а также другие модные аксессуары.

Звезда "Призрачного гонщика" Николас Кейдж также вступил на скользкий путь шопоголиков. Так, однажды актер купил замок за 10 млн долларов и комиксы за один млн долларов. В 2007 году он приобрел замок в Баварии из 28 комнат, но уже через два года продал его из-за финансовых проблем (чему мы даже не удивляемся). Кроме того, Кейдж собрал огромную коллекцию комиксов, которая сегодня оценивается в миллион долларов, а также однажды купил череп динозавра, который обошелся ему в 276 тыс долларов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о 10 главных качествах шопоголика, по которым можно распознать страсть к покупкам.