Безумные траты звезд-шопоголиков: Депп и прах писателя, Кейдж и баварский замок, Бекхем и сумки
Джонни Депп заплатил три миллиона за возможность выстрелить прахом писателя из пушки
Сару Джессику Паркер туфли привлекают больше мужчин
Николас Кейдж купил целый баварский замок
11 ноября отмечается Всемирный день шопоголика – день, когда можно покупать все, что заблагорассудится и не ждать за это осуждения. Но в мире шоу-бизнеса есть звезды, у которых каждый день проходит, словно праздник любителя делать покупки!
Пэрис Хилтон и бриллианты, Николас Кейдж и комиксы, Джонни Депп и прах писателя – OBOZREVATEL рассказывает о звездах-шопоголиках.
Известная светская львица и наследница отельной империи "Хилтон" – Пэрис Хилтон открывает наш список знаменитых шопоголиков. Так, золотая блондинка предпочитает оставлять крупные суммы в ювелирных магазинах на бульваре Robertson в Лос-Анджелесе. У звезды, если верить западной прессе, накопилась уже огромная коллекция бриллиантов.
Также "блондинка в шоколаде" без ума от украшений для волос и сумок Chanel — у нее в коллекции более 20 стеганых сумок бренда. А что скрывает ее огромная гардеробная, сложно себе представить.Линдси Лохан
Звезда детских и подростковых фильмов Линдси Лохан сегодня попадает в прессу вовсе не благодаря своему актерскому таланту. Тем у журналистов только две: очередные скандалы при участии актрисы и ее маниакальная страсть к собирательству. Так, в 2015 году СМИ показали дом звезды, где комнаты были уставлены коробками с новой обувью, большая часть из которой даже ни разу не надевалась, заставлены вешалками с одеждой и ящиками.
Личный рекорд Лохан – потратить 20 тысяч долларов за 20 минут. Подобная страсть к шопоголизму проявилась у актрисы в начале 2010-х годов и многие друзья объясняют, что подобная реакция – ответ на стресс, в котором последние пять лет Лохан находится безвылазно.Виктория Бэкхем
Мы бы удивились, если бы икона стиля и одна из самых сексуальных женщин на планете, Виктория Бэкхем, не питала страсть к покупкам. Являясь сама дизайнером, экс-звезда Spice Girls часто наведывается в любимые магазины, где оставляет крупные суммы. Причем, выбирает Бэкхем отнюдь не масс-маркет, а брендовые бутики. Так, Виктория без ума от знаменитых сумок Hermes Birkin. Сообщается, что в ее коллекции сотни экземпляров подобных сумочек!
Кстати, у Бэкхем есть и собственный рекорд – однажды мать семейства и супруга Дэвида Бэкхема оставила в бутиках 150 тысяч долларов!
О своем шопоголизме Виктория ранее говорила следующее:
"Не могу ничего с собой поделать: когда я вижу вещь, которая мне нравится, я покупаю ее сразу в нескольких цветах. Наверное, я – шопоголик, но я бы с удовольствием ходила по магазинам хоть каждый день".Джонни Депп
Звезда "Пиратов Карибского моря" - Джонни Депп, в 2016-2018 годах переживал далеко не самые лучшие времена своей жизни. Находясь в стрессе после скандального и болезненного разрыва с Эмбер Херд, Депп прикладывался к бутылке, часто появляясь в неадекватном состоянии и транжирил деньги направо и налево.
В 2017 году актер подал иск на своих менеджеров Джоэля и Роба Мандела, обвинив их якобы в финансовых махинациях и краже 25 миллионов долларов. Все это было попыткой спастись от банкротства, которое грозило актеру. Однако, в ответ, менеджеры рассказали, сколько всего скупил он и список удивил даже самых преданных фанатов звезды.
Так, Депп купил яхту за 18 млн долларов, несколько бутылок вина – 30 тысяч долларов, потратил на музыкальные инструменты три миллиона и еще три – на право выстрелить прахом писателя Хантера Томпсона из старинной пушки! Но и это еще не все. За семь миллионов долларов звезда "Ромового дневника" купил… диван из гостиной реалити-шоу "Семейка Кардашьян".
После такого обвинения в сторону менеджеров оказались нелепыми и конфликт замяли. Но стоит признать – Депп знает толк в развлечениях!Сара Джессика Паркер
Было бы удивительно, если бы Сара Джессика Паркер, сыгравшая обаятельную журналистку – шопоголичку в сериале "Секс в Большом Городе", не любила бы ходить по магазинам в реальности. Так и вышло. Звезда уверяет, что туфли ее интересуют гораздо больше, чем мужчины, поэтому ее любимое хобби – это ходить по бутикам и скупать дорогую обувь.
"Я рассуждаю так: почему бы мне, трудоголику, не вознаградить себя еще одной парой туфель?" – отмечала Паркер.Камерон Диас
Камерон Диас также принадлежит к числу тех звезд, которые любят снимать стресс с помощью похода по магазинам. Звезда "Плохой училки" любит ходить по магазинам не ради покупок. Самое главное для нее – это сам процесс выбора и примерки. Именно поэтому многие приобретенные вещи могут месяцами стоять в гардеробе нераспакованными.Кристина Агилера
После рождения дочери Саммер Рейн, Агилера очень изменилась. Певица долгое время отказывалась худеть, заявляя, что ее и так все устраивает. Несмотря на плотный график концертов, звезда делала упор на кормлении грудью дочки и это ей удалось. Кроме того, Агилера все свободное время проводит с детьми и деньги тратит также только на них. Однако, здесь, по свидетельствам СМИ, меры она не знает.
К примеру, к рождению Саммер в одном из детских бутиков были скуплены все товары для новорожденных девочек, а к дню рождения сына Кристина приобрела сразу целую детскую комнату, дизайн которой был в магазине!Блейк Лайвли
Райан Рейнолдс, супруг звезды сериала "Сплетница" Блейк Лайвли, частенько шутит на тему, что "куда бы он не пошел в своем доме, везде его встречают туфли". И в каждой шутке, как и в этой, есть доля истины. Лайвли действительно любит скупать брендовую обувь, но туфли выбирает лишь одной марки – Christian Louboutin. Кроме того, актриса имеет больше сотни пар джинсов, причем, как брендовых, так и дешевых.
У Элтона Джона есть больше 10 тысяч пар очков в коллекции. Знаменитый певец обожает ходить по магазинам и скупать дизайнерскую одежду, как и заказывать ее индивидуальный пошив, очки всех возможных форм и цветов, а также другие модные аксессуары.Николас Кейдж
Звезда "Призрачного гонщика" Николас Кейдж также вступил на скользкий путь шопоголиков. Так, однажды актер купил замок за 10 млн долларов и комиксы за один млн долларов. В 2007 году он приобрел замок в Баварии из 28 комнат, но уже через два года продал его из-за финансовых проблем (чему мы даже не удивляемся). Кроме того, Кейдж собрал огромную коллекцию комиксов, которая сегодня оценивается в миллион долларов, а также однажды купил череп динозавра, который обошелся ему в 276 тыс долларов.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о 10 главных качествах шопоголика, по которым можно распознать страсть к покупкам.