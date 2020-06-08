Духов день 2020: как отмечать и что нельзя делать после Троицы

В день после Троицы, 8 июня 2020 года, отмечается День Святого Духа, известный в народе как Духов день.

Этот праздник в честь Святого Духа у православных всегда приходится на 51-й день после Пасхи, то есть на понедельник после Троицы. О традициях этого дня, приметах, а также о том, что нельзя делать, расскажет OBOZREVATEL.

День Святого духа 2020 Иллюстративное фото / Pinterest

Духов день: история праздника

Церковь установила праздник Святого Духа в противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

День Святого Духа был создан "ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы".

Традиции на Духов день

Многие традиции Духова дня связаны с язычеством. Так, издавна в народе верили, что земля и вся зелень в этот день отмечают свои именины. Также верили, что земля в Духов день наполнена будущим урожаем, поэтому тревожить ее запрещалось. Нельзя было не только работать на земле, но и по дому, как и в любой другой церковный праздник.

С Дня Святого Духа начиналась Русальная неделя, в этот день старались почитать всех духов воды, лугов и леса. По поверьям, русалками становились те, кто ушел из жизни преждевременно, не став взрослым.

Сошествие Святого Духа на апостолов pravoslavie.ru

В это время принято было всячески задабривать русалок, чтобы они не причинили вреда: на берегах водоемов для них оставляли детскую одежду, еду, полотенца.

Также в Духов День с почтением относились к деревьям и источникам, люди собирали целебные травы, освящали воду в колодцах и старались "накормить" землю, устраивая под вечер своеобразные пикники в поле.

Что можно делать в Духов день

Рекомендуется сходить на службу в церковь;

поставить свечку за упокой души умершего;

собрать и засушить травы и цветы: в Духов день, по поверью, все растения наделены целительной силой;

принести из церкви ветви березы: с ними, как говорят, в дом придет благодать;

от чистого сердца одарить нуждающихся.

Духов день: традиции Иллюстративное фото / Pixabay

Гадания на Духов день

Молодые девушки традиционно устраивали гадания с венками. Венки плели, отправлялись с ними к ближайшему водоему и бросали в воду.

Если венок тонул – к горестям и болезням, если оставался на поверхности – к счастью и скорому замужеству.

Что нельзя делать в День Святого Духа

Категорически нельзя работать на земле.

По примете, как и на Троицу, нельзя убирать, стирать, шить.

По одному из поверий, нельзя смотреть на свое отражение в воде, чтобы не потерять настоящую любовь.

Раньше верили, что в Духов день нельзя бегать, – чтобы не убежать от своей судьбы.

Не стоит идти на кладбище – помянуть усопших можно в храме. Для посещения могил отведена Троицкая родительская суббота – день перед Троицей.

Нельзя отказывать в гостеприимстве – иначе целый год не будет денег.

Гадания на Духов день 24 Канал

Духов день: приметы на 8 июня

после Духова дня устанавливается настоящее лето;

по погоде на Духов день судят о том, какой она будет в ближайшие 40 дней;

идет дождь – лето и осень будут солнечными и теплыми.

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