День журналиста 2019: история праздника и поздравления в стихах

В четверг, 6 июня, журналисты Украины отмечают свой профессиональный праздник. В этот день для работников СМИ проводят мероприятия, вручают им премии и награды, организуют разного рода ивенты, чтобы отметить достижения в профессиональной деятельности.
OBOZREVATEL по случаю праздника приготовил информацию об истории его озникновения, а также подобрал оригинальные поздравления в стихах .
6 июня в Украине отмечают День журналиста
История основания Дня журналиста
Праздник ввел первый президент Украины Леонид Кравчук по инициативе делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. 25 мая 1994 года он подписал указ, провозглашавший отмечание Дня журналиста на территории Украины.
Датой празднования было определено именно 6 июня, так как в этот день в 1992 году Союз журналистов Украины стала членом Международной федерации журналистов. Впрочем, рассматривалась также и дата 15 мая, ведь именно в этот день в 1848 году в Галичине вышла первая украиноязычная газета "Зоря Галицька".
Кроме Дня журналиста 6 июня, работники СМИ отмечают еще ряд профессиональных праздников:
3 мая – Всемирный день свободы прессы
2 июля – Международный день спортивного журналиста
8 сентября – Международный день солидарности журналистов
12 ноября – День украиноязычной прессы
16 ноября – День работников радио, телевидения и связи
13 февраля – Всемирный день радио
16 февраля – День военных журналистов ВСУ
Поздравления с Днем журналиста
Поздравления в стихах с профессиональным праздником
Быть в гуще жизненных событий,
Не упустить грандиозных открытий
Мастерски владеть пером,
Идти непростым своим путем
Быть всегда честным и правдивым
В оценках только справедливым
Быть универсал-специалистом
Зовись гордо – журналистом!
С тобой твой праздник отмечаем,
С Днем журналиста поздравляем!
Поздравления с Днем журналиста
Журналист – это не профессия,
А призыв горящих сердец.
Поддержите друг друга в информации,
В деле правды неся свой крест.
Пусть сюжеты легко сплетаются
В репортажи, эссе, статьи.
Ну а в жизни все происходит
С долей радости и любви.
Поздравления с Днем журналиста
Ваше оружие – слово,
Штык у вас – перо,
Их умело используйте
Во благо и добро!
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