День журналиста 2019: история праздника и поздравления в стихах

В четверг, 6 июня, журналисты Украины отмечают свой профессиональный праздник. В этот день для работников СМИ проводят мероприятия, вручают им премии и награды, организуют разного рода ивенты, чтобы отметить достижения в профессиональной деятельности.

OBOZREVATEL по случаю праздника приготовил информацию об истории его озникновения, а также подобрал оригинальные поздравления в стихах .

6 июня в Украине отмечают День журналиста

История основания Дня журналиста

Праздник ввел первый президент Украины Леонид Кравчук по инициативе делегатов I Всеукраинского съезда редакторов газет и журналов. 25 мая 1994 года он подписал указ, провозглашавший отмечание Дня журналиста на территории Украины.

Датой празднования было определено именно 6 июня, так как в этот день в 1992 году Союз журналистов Украины стала членом Международной федерации журналистов. Впрочем, рассматривалась также и дата 15 мая, ведь именно в этот день в 1848 году в Галичине вышла первая украиноязычная газета "Зоря Галицька".

Кроме Дня журналиста 6 июня, работники СМИ отмечают еще ряд профессиональных праздников:

3 мая – Всемирный день свободы прессы

2 июля – Международный день спортивного журналиста

8 сентября – Международный день солидарности журналистов

12 ноября – День украиноязычной прессы

16 ноября – День работников радио, телевидения и связи

13 февраля – Всемирный день радио

16 февраля – День военных журналистов ВСУ

Поздравления с Днем журналиста

Поздравления в стихах с профессиональным праздником

Быть в гуще жизненных событий,

Не упустить грандиозных открытий

Мастерски владеть пером,

Идти непростым своим путем

Быть всегда честным и правдивым

В оценках только справедливым

Быть универсал-специалистом

Зовись гордо – журналистом!

С тобой твой праздник отмечаем,

С Днем журналиста поздравляем!

Поздравления с Днем журналиста

Журналист – это не профессия,

А призыв горящих сердец.

Поддержите друг друга в информации,

В деле правды неся свой крест.

Пусть сюжеты легко сплетаются

В репортажи, эссе, статьи.

Ну а в жизни все происходит

С долей радости и любви.

Поздравления с Днем журналиста

Ваше оружие – слово,

Штык у вас – перо,

Их умело используйте

Во благо и добро!

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