День жен-мироносиц 2020: что нужно, а чего нельзя делать

В воскресенье, 3 мая, православные христиане отмечают день жен-мироносиц.

Дата празднования привязана к Пасхе и приходится на второе воскресенье после нее. День жен-мироносиц завершает обрядность Радоницкой недели.

В этот праздник принято поздравлять всех женщин – жен, мам, сестер и подруг. В народе его еще называли "бабьей неделей". Женщины устраивали себе застолье, обменивались подарками. На стол обычно подавали блюда из яиц и курицы. Главной была яичница.

День жен-мироносиц

Согласно Библии, жены-мироносицы – это женщины, которые посвятили свою жизнь Иисусу Христу. Упоминаются имена семи из них, но их было гораздо больше.

Одна из самых известных – Мария Магдалина, которая вела грешную жизнь и была одержима семью бесами, которых изгнал Христос. Она уверовала и с тех пор сопровождала его. Магдалина стала первой, кому явился сын Божий после воскрешения. Также упоминаются сестры праведного Лазаря, который был воскрешен Христом, Мария и Марфа. И Мария Клеопова – мать будущего евангелиста Матфея.

Все они отреклись от своей прошлой жизни и следовали за Христом, как за учителем, до последнего его дня на земле. Они вошли в историю как пример христианской любви.

Мироносицами их называют от слова "миро" – аромо-масла, которым смазывали тело умершего. То есть, по традиции, спустя три дня, они принесли миро для погребального ритуала после казни Христа. Сделали они это, не испугавшись стражи, которую приставили к гробу Христа. Когда же гроб открыли – тела там не оказалось.

По народному календарю, 3 мая – Окликание предков. В этот день принято навещать могилы родных – как это делали на Красную горку и Радоницу. Только в отличие от Радоницы – на Окликание покойников уже можно и нужно рыдать над усопшими (Радоница – светлый праздник, когда грустить и плакать грешно).

В этот день можно работать, в том числе в огороде и в саду. По народному календарю, сегодня принято сеять на рассаду семена огурцов, тыквы и фасоли. Их можно сеять и в открытый грунт – если погода стоит теплая, но обязательно чем-то укрывать от ночных заморозков.

По народным поверьям, 3 мая нельзя:

не помянуть покойную родню добрым словом – если оставить их без внимания, то предки, мол, обидятся, начнут сниться и лишать своего покровительства;

ходить на рыбалку;

ссориться – особенно с родней;

что-то планировать;

устраивать шумные празднования.

Приметы 3 мая на погоду:

первый гром сильный и гулкий – к хорошему урожаю;

много шишек – к хорошему урожаю ржи;

если в мае трижды хорошенько подождило – будет много хлеба;

дождливый и холодный май – меда мало будет.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный гороскоп на 2020 год.