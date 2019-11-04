День железнодорожника Украины: оригинальные поздравления

Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник.

День железнодорожника установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления и открытки с этим праздником.

Депо

Поздравления в стихах

День железнодорожника

В этот день — стальной, суровый —

Поздравляем от души!

Сильных духом и драйвовых,

До чего ж вы хороши!

Пусть у вас в пути все гладко

Будет дальше, без помех!

Пусть живется сладко-сладко,

Пусть звучит ваш звонкий смех.

Рельсы шпалы, километры

Пусть оставят позади

Все проблемы и заботы,

Только счастье впереди!

24tv.ua

С днем железнодорожника

Спешу поздравить вас,

Стучат колеса жизни

Отсчитывая час.

Рельсами опутан

Мир вдоль и поперек,

Пусть стрелки переводит

Судьба вам в нужный срок.

Вам счастья пожелаю

Под перестук колес,

Чтоб на вокзал удачи

Поезд вас довез.

bibliotekaostrovsk.wordpress.com

Поздравления в прозе

Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!

24tv.ua

От всей души поздравляем с Днем железнодорожника и желаем, чтобы жизнь была, как захватывающая долгая дорога с прекрасным видом из окна, в хорошей компании и в добром здравии! Пусть все у вас получается!

24tv.ua

СМС-поздравления

Пусть железная дорога

Все печали унесет,

И у самого порога

Смех, уют и счастье ждет.

24tv.ua

В день ЖД тебе желаю,

Чтоб твой путь к удачам вел,

Чтоб вагон любви, пылая,

В сердце разжигал костер.

Открытки

ВОДА

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.

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