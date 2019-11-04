День железнодорожника Украины: оригинальные поздравления

Ежегодно 4 ноября работники железнодорожного транспорта Украины отмечают свой профессиональный праздник.
День железнодорожника установлен Указом Президента Украины № 1140/2002 от 11 декабря 2002 года. OBOZREVATEL предлагает читателю лучшие поздравления и открытки с этим праздником.
Депо
Поздравления в стихах
День железнодорожника
В этот день — стальной, суровый —
Поздравляем от души!
Сильных духом и драйвовых,
До чего ж вы хороши!
Пусть у вас в пути все гладко
Будет дальше, без помех!
Пусть живется сладко-сладко,
Пусть звучит ваш звонкий смех.
Рельсы шпалы, километры
Пусть оставят позади
Все проблемы и заботы,
Только счастье впереди!
24tv.ua
С днем железнодорожника
Спешу поздравить вас,
Стучат колеса жизни
Отсчитывая час.
Рельсами опутан
Мир вдоль и поперек,
Пусть стрелки переводит
Судьба вам в нужный срок.
Вам счастья пожелаю
Под перестук колес,
Чтоб на вокзал удачи
Поезд вас довез.
bibliotekaostrovsk.wordpress.com
Поздравления в прозе
Поздравляю с Днем железнодорожника! Желаю профессиональных успехов и развития. Пусть все пути и стрелы будут в правильном направлении. Пусть горит зеленый свет любым начинаниям и желаниям. Здоровья вам, силы духа и тела, энергичности, целеустремленности, процветания, благополучия и всего самого лучшего!
24tv.ua
От всей души поздравляем с Днем железнодорожника и желаем, чтобы жизнь была, как захватывающая долгая дорога с прекрасным видом из окна, в хорошей компании и в добром здравии! Пусть все у вас получается!
24tv.ua
СМС-поздравления
Пусть железная дорога
Все печали унесет,
И у самого порога
Смех, уют и счастье ждет.
24tv.ua
В день ЖД тебе желаю,
Чтоб твой путь к удачам вел,
Чтоб вагон любви, пылая,
В сердце разжигал костер.
Открытки
ВОДА
ukr.media
ukr.media
Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре православные отмечают много религиозных праздников. Также в этом месяце начнется последний многодневный пост.
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