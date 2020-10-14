День защитника Украины: история и традиции праздника

В среду, 14 октября, празднуют День защитника Украины. Этот праздник, посвященный мужеству и героизму защитников нашего государства, был установлен в 2014 году указом президента Петра Порошенко.

Подробнее о традициях праздника и его истории читайте далее в материале OBOZREVATEL.

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День защитника Украины: история праздника

День защитника Украины был основан 14 октября 2014 года указом президента Петра Порошенко. В то же время было отменено празднование советского Дня защитника отечества 23 февраля.

"В богатой на подвиги летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отчизны. Я подчеркиваю: Украина больше никогда не будет отмечать это праздник по историческому календарю соседней страны. Мы будем уважать защитников своей Родины, а не чужой!" – сказал Порошенко во время военного парада в Киеве 24 августа 2014 года.

А директор Украинского института национальной памяти (2014-2019) Владимир Вятрович объяснил выбор даты для Дня защитника Украины исторической традицией чествовать украинскую армию на Покров Пресвятой Богородицы. Как известно, 14 октября также отмечается День украинского казачества и день создания Украинской повстанческой армии.

Целью праздника украинских воинов обозначено чествование мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействие укреплению патриотического духа в обществе.

День защитника Украины был основан 14 октября 2014 указом президента Петра Порошенко пресс-служба Министерства обороны Украины

Как отмечается День защитника Украины: традиции

Уже после учреждения праздника президент Петр Порошенко выступил с инициативой сделать День защитника Украины государственным праздником и нерабочим днем, и 5 марта 2015 года Верховная Рада приняла за основу и в целом соответствующий президентский законопроект.

В 2020 году праздник приходится на среду, поэтому украинцы получат дополнительный выходной день посреди рабочей недели.

14 октября украинцы чествуют защитников нашего времени, а также чтят память героев разных эпох истории Украины. В этот день принято вспоминать павших в войне с российским агрессором, а также благодарить всех, кто посвящает жизнь защите нашей страны.

В День защитника Украины по всей стране проходят различные мероприятия и торжества: тематические фестивали, концерты, соревнования, выставки, школьные уроки и семинары о славе Запорожской Сечи.

Поздравления Героям

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в Facebook поздравил защитников нашей страны.

"Искренне поздравляю вас с Днем Защитника Украины – праздника, что сочетает глубокие исторические традиции Украинского казачества и Украинской Повстанческой Армии с героическим настоящим Украинские войска ... Нет высшего проявления гражданского долга и патриотизма, чем встать на защиту своей Родины. На такой шаг способны только мужественные, мотивированные, самоотверженные люди, для которых слова "достоинство" и "честь" имеют значения. Горжусь и благодарен каждому, кто выбрал этот жертвенный и сложный путь", – сказал он.

Хомчак подчеркнул, что ВСУ всегда на страже суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства.

Экс-министр обороны Украхны Степан Полторак в соцсети добавил, что День защитника Украины – это большой государственный праздник, который всех объединяет.

"Горжусь, что в самые трудные для страны времена возглавлял Министерство обороны Украины, где в Вооруженных Силах Украины несут службу лучшие ее дети – сильные, смелые, мотивированные, патриотические воины, с непреодолимым чувством справедливости и свободолюбия, которые больше всего на свете, любят родную страну! Верю, что любые вызовы времени и любого врага вы победите, потому что с вами правда, Бог и наша страна!" – написал военный.

Командующий объединенных сил Вооруженных Сил Украины Сергей Наев также поздравил украинцев с этим великим государственным праздником.

"В этот праздничный день, что окроплен кровью и освящен верой, весь украинский народ чтит мужество и героизм защитников суверенитета и территориальной целостности Украины ... Низко склоняю голову в скорби по тем, кто отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь. Уже в наше время ряды героев, погибших за соборность и свободу Украины, пополнили Герои Небесной Сотни и тысячи участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил", – рассказал офицер.

Пресс-центр 93-й ОМБр Холодный Яр в Facebook опубликовало поздравления с Днем защитника Украины.

"Трудно осознать, но в 2014 году, когда Россия уже аннексировала украинскую территорию, в Украине еще продолжали отмечать День защитника по календарю российского оккупанта – 23 февраля. И 14 октября стало настоящим, традиционным праздником украинских защитников. Он имеет историческую память и украинский контекст. Уважаемые наши защитники! Те, кто защищал и продолжает защищать нас от российской агрессии. Благодаря кому украинские города, города, села могут жить мирной жизнью! Кто перекрывает фронт и не дает оккупации продвигаться дальше благодарим вас за ваше мужество. Мы гордимся из того, что вы отдано служите Украине! " – говорится в сообщении.

Офицер ВСУ полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) также поздравил с праздником.

"От всего сердца поздравляю с Днем защитника Украины! Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, мирного неба и Божьего благословения! Все будет Украина и победа за нами! Слава Украине и ее воинам!" – написал он в своем Телеграмм-канале.

Пятый президент Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в соцсети написал, что День защитника Украины для Украинской – один из крупнейших праздников.

"Украина – страна героев, которым мы обязаны независимостью. Героев разных поколений и эпох, разного возраста и пола. Княжеская дружина и казаки-запорожцы. Армия УНР и УПА. Украинцы, которые защищали Родину от Ленина и Троцкого, Гитлера и Сталина. К которые защищают ее от Путина. Крепкий духом народ приостановил российскую агрессию. Армия стала подготовленной, уверенной и сильной. Защитники государственности не дадут перейти красные линии. Потому что эти красные линии того же цвета, что кровь тысяч защитников Украины, погибших, защищая Родину" , – отметил политик.

Порошенко добавил, что первую очередь приветствует тех воинов, кто несет службу на передовой, в зоне Операции объединенных сил.

"Слова благодарности пожарным, которые ликвидировали огонь на Луганщине. Отдельно поздравляю наших врачей. Они, несмотря на несостоятельность и недееспособность власти, защищают нас от коронавируса. Они рискуют своими жизнями, как и военные на фронте. Поздравляю всех Украинских с Днем защитника Украины", – сказал политик.

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос также в Facebook поздравил с Днем Защитников Украины.

"Сегодня день тех, кто встал на защиту своей страны в 2014 году, и не только с оружием в руках на Востоке Украины. Имея оружие но без хлеба, теплых вещей, без медицинского обеспечения, без оптики и радиостанций мы бы сами не справились, останавливая врага . Постоянно спасибо тем, кто помогает и тем, кто помогал. Спасибо тем, кто отрывая от семьи давал деньги на закупку различного имущества для того, чтобы нам было удобно воевать. Спасибо тем, кто на фронте давал концерты для воинjd, детей детских домов Донбасса. Защитник Украины – это обо всех тех, кто защищал и защищает Украину!" – написал он.

Слово президента

Президент Владимир Зеленский 14 октября также поздравил воинов с Днем защитника Украины и почтил память погибших во время военных действий за независимость нашего государства.

Он принял участие в торжественной церемонии на территории Мариинского дворца в Киеве и возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади.

Кроме того,на мероприятии сложили клятву лицеисты Киевского военного лицея имени Ивана Богуна, а также были присвоены почетные наименования боевым военным частям.

"Уважаемые воины! Наши защитники, наши герои! Сегодня для каждого украинца важный и действительно большой день – День защитника Украины. День отважных и несокрушимых, день мужественных и непобедимых. День тех, благодаря кому мы находимся здесь, на своей земле, под своими сине-желтыми флагами, в своей свободной и независимой Украине. День тех, кто на протяжении веков защищал нашу землю, а в 2014 году защитил Украину от российской агрессии и продолжает защищать сегодня", – сказал президент.

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