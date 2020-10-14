День защитника Украины: история и традиции праздника

В среду, 14 октября, празднуют День защитника Украины. Этот праздник, посвященный мужеству и героизму защитников нашего государства, был установлен в 2014 году указом президента Петра Порошенко.

Подробнее о традициях праздника и его истории читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День защитника Украины: история праздника

День защитника Украины был основан 14 октября 2014 года указом президента Петра Порошенко. В то же время было отменено празднование советского Дня защитника отечества 23 февраля.

"В богатой на подвиги летописи украинского воинства множество битв и дат, достойных стать Днем защитника Отчизны. Я подчеркиваю: Украина больше никогда не будет отмечать это праздник по историческому календарю соседней страны. Мы будем уважать защитников своей Родины, а не чужой!", – сказал Порошенко во время военного парада в Киеве 24 августа 2014 года.

А директор Украинского института национальной памяти (2014-2019) Владимир Вятрович объяснил выбор даты для Дня защитника Украины исторической традицией чествовать украинскую армию на Покров Пресвятой Богородицы. Как известно, 14 октября также отмечается День украинского казачества и день создания Украинской повстанческой армии.

Целью праздника украинских воинов обозначено чествование мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа, содействие укреплению патриотического духа в обществе.

Как отмечается День защитника Украины: традиции

Уже после учреждения праздника президент Петр Порошенко выступил с инициативой сделать День защитника Украины государственным праздником и нерабочим днем, и 5 марта 2015 года Верховная Рада приняла за основу и в целом соответствующий президентский законопроект.

В 2020 году праздник приходится на среду, поэтому украинцы получат дополнительный выходной день посреди рабочей недели.

14 октября украинцы чествуют защитников нашего времени, а также чтят память героев разных эпох истории Украины. В этот день принято вспоминать павших в войне с российским агрессором, а также благодарить всех, кто посвящает жизнь защите нашей страны.

В День защитника Украины по всей стране проходят различные мероприятия и торжества: тематические фестивали, концерты, соревнования, выставки, школьные уроки и семинары о славе Запорожской Сечи.

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