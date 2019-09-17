День Захарии и Елизаветы: история и традиции праздника

В среду, 18 сентября, православные празднуют день памяти пророка Захарии и праведной Елисаветы, которые были родителями святого Иоанна Предтечи.

Этот праздник также имеет другие наименования: "Изгнание Кумахи", "Кумоха осенняя", "День Захарии и Елизаветы". OBOZREVATEL предлагает читателям узнать историю дня памяти и его традиции.

День Захарии и Елизаветы - история

Пророк Захария, праведная Елисавета и Иоанн Предтеча Dogma

Святой пророк Захария и праведная Елисавета были родителями святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Захария был священником. Они с женой жили по всем Господним заповедям, соблюдали пост и молились, однако страдали бесплодием, что в давние времена считалось божьим наказанием.

Однажды Захария получил весть от Ангела, что его супруга родит сына, который "будет велик пред Господом". Священник сомневался и был за это наказан немотой. Когда же у Елисаветы родился сын, она и супруг назвали младенца Иоанном. И уверовал священник, и вернулся к нему дар речи.

Пророк Захария и праведная Елисавета Pinterest

Слухи о рождении Мессии быстро дошли до царя Ирода, который решил умертвить всех младенцев в Вифлееме, чтобы из пророка не вырос Царь Иудейский. Елисавета услышала о намерениях Ирода и спряталась с ребенком в горах, но долго подвергалась преследованию. Праведница начала молить Господа о спасении, и гора укрыла мать с ребенком от Царя.

Тем временем, Захария проводил служения в Иерусалимском храме, пока воины Ирода выпытывали у него о местонахождении младенца. В результате пророка закололи между жертвенником и алтарем. Елисавета же умерла через 40 дней после мужа, а святой Иоанн находился в пустыне до дня своего явления израильскому народу.

День Захарии и Елисаветы – традиции

Веники из березы для бани bannik.org

В этот день было принято проводить обряд по изгнанию Кумохи (лихорадки). Для этого шли в баню, хорошенько парились, использовали березовый веник для изгнания нечисти. Это растение также развешивали по дому.

Кумоха daryaved

Также было принято ходить к знахарям и ведунам, которые могли предсказать судьбу. Чаще всего гадали девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, также 18 сентября православные христиане почитают память мученика Евсигния, а в народе этот праздник получил название Евстигней Житник. Приметы смогут рассказать, какой будет погода.

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