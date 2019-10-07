День юриста Украины 2019: оригинальные поздравления в стихах и прозе

8 октября в Украине празднуют День юриста. Его отмечают с 1997 года после принятием Президентом Украины Указа № 1022/97.
Этот профессиональный праздник объединяет украинских юристов, независимо от сферы их работы. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть лучшие поздравления в стихах и прозе.
Поздравления с Днем юриста в стихах
Поздравляю с днем юриста,
Мой прекрасный правовед.
В деле я тебе желаю
Лишь успехов и побед.
Пусть Фемида помогает,
Вдохновляет, бережет,
Пусть сопутствует удача
И во всем тебе везет.
Счастья в жизни твоей личной
Пожелаю нынче я,
Пусть здоровье будет крепким,
Тылом будет пусть семья.
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Всем юристам Украины —
Уваженье и почет.
Есть отличная причина
Пожелать пути вперед!
Чтобы не было препятствий,
Удавалось все легко.
Юридическое братство
Пусть летает высоко!
Чтобы много удавалось
На работе и в быту.
Чтобы пелось, танцевалось,
Удалось достать звезду!
Чтобы в сердце поселилась
Драгоценная любовь,
Все мечты осуществились,
Было счастья сто пудов!
С Днем юриста Украины
Поздравляем, дорогой,
Пусть везение и удача
Будут рядышком с тобой!
Пусть законы покорятся
И клиентов будет воз,
А по праздникам — гулянка
И букет из белых роз!
Счастья, мира, вдохновения,
Много радости всегда,
Пусть обходят стороною
И невзгоды, и беда!
Пусть друзья не забывают
И приходят, и звонят,
"Из юристов — это лучший!",
О тебе пусть говорят!
Поздравления с Днем юриста в прозе
От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.
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С Днем юриста Украины. Желаю в юриспруденции плавать, как рыба в воде, причем не простая рыба, а хваткая акула, которая зубами вырвет свой успех, нюхом учует истину. Успехов тебе и процветания, здоровья, моральных и физических сил.
СМС-поздравления
В Украине день юриста,
Это праздник добрый, чистый,
Им желаем жить до ста,
Без ущерба и вреда,
Здоровье пусть крепнет,
богатство растет,
Радость не меркнет,
тоска не придет.
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Поздравляем мы юристов,
Этих правовых артистов,
И желаем всем успехов,
Словно рыцарских доспехов!
Открытки
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