День юриста Украины 2019: оригинальные поздравления в стихах и прозе

8 октября в Украине празднуют День юриста. Его отмечают с 1997 года после принятием Президентом Украины Указа № 1022/97.

Этот профессиональный праздник объединяет украинских юристов, независимо от сферы их работы. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть лучшие поздравления в стихах и прозе.

Поздравления с Днем юриста в стихах

Поздравляю с днем юриста,

Мой прекрасный правовед.

В деле я тебе желаю

Лишь успехов и побед.

Пусть Фемида помогает,

Вдохновляет, бережет,

Пусть сопутствует удача

И во всем тебе везет.

Счастья в жизни твоей личной

Пожелаю нынче я,

Пусть здоровье будет крепким,

Тылом будет пусть семья.

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Всем юристам Украины —

Уваженье и почет.

Есть отличная причина

Пожелать пути вперед!

Чтобы не было препятствий,

Удавалось все легко.

Юридическое братство

Пусть летает высоко!

Чтобы много удавалось

На работе и в быту.

Чтобы пелось, танцевалось,

Удалось достать звезду!

Чтобы в сердце поселилась

Драгоценная любовь,

Все мечты осуществились,

Было счастья сто пудов!

С Днем юриста Украины

Поздравляем, дорогой,

Пусть везение и удача

Будут рядышком с тобой!

Пусть законы покорятся

И клиентов будет воз,

А по праздникам — гулянка

И букет из белых роз!

Счастья, мира, вдохновения,

Много радости всегда,

Пусть обходят стороною

И невзгоды, и беда!

Пусть друзья не забывают

И приходят, и звонят,

"Из юристов — это лучший!",

О тебе пусть говорят!

Поздравления с Днем юриста в прозе

От всей души поздравляю с Днем юриста Украины. Пожелать хочу непобедимого здоровья, энтузиазма, оптимизма, бодрости и крепчайших сил. Желаю не знать ошибок и неудач, усталости и безысходности. Пусть все дела успешно финишируют, а в личной жизни пусть будет счастье, покой и любовь.

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С Днем юриста Украины. Желаю в юриспруденции плавать, как рыба в воде, причем не простая рыба, а хваткая акула, которая зубами вырвет свой успех, нюхом учует истину. Успехов тебе и процветания, здоровья, моральных и физических сил.

СМС-поздравления

В Украине день юриста,

Это праздник добрый, чистый,

Им желаем жить до ста,

Без ущерба и вреда,

Здоровье пусть крепнет,

богатство растет,

Радость не меркнет,

тоска не придет.

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Поздравляем мы юристов,

Этих правовых артистов,

И желаем всем успехов,

Словно рыцарских доспехов!

Открытки

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