День Якова: что категорически нельзя делать 5 ноября

В четверг, 5 ноября, православная церковь отмечает день памяти одного из апостолов от семидесяти – Иакова Младшего, прозванного "братом Господним во плоти".

В народе праздник получил название День Якова. В этот день справляли последние проводы осени, мужчины брались за тяжелую работу по дому, запасались дровами. Подробнее о традициях и истории праздника читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Существуют разные версии происхождения прозвища святого Якова "брат Господень". Согласно самой популярной из них, Иаков был двоюродным братом Иисуса Христа. По другой версии, он приходился сыном Иосифу, родившимся еще до его обручения с Девой Марией.

Как гласит предание, Иаков обратился в христианскую веру после воскресения Спасителя. Так, Иисус явился Иакову и поставил его епископом Иерусалимской Церкви. Апостол тридцать лет учил и проводил церковные службы в Иерусалиме. Около 63 года он принял мученическую смерть: иудеи сбросили его с крыльца храма и забросали камнями.

В народе апостол Иаков был особо почитаем, он считался покровителем паломников, а также мужской работы, которой нужно было заниматься в этот день.

Девушки на выданье ходили по домам и смотрели, чем заняты парни. Считалось, что хороший и работящий муж выйдет из того, кто трудится.

В этот день устраивали так называемые пчелиные игры – ели мед и подражали жужжанию пчел. Люди верили: чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать – тем лучше будет урожай меда следующим летом. Также угощались медовыми пряниками и медовухой.

На Якова старались закончить заготовку дров на зиму: считалось, что тогда в доме всегда будет тепло.

Остатками пирога, приготовленного на Казанскую Осеннюю, на Якова принято было "закармливать землю" – разбрасывать куски по земле, подкармливая птиц. Наши предки верили, что пернатые могут уговорить землю дать богатый урожай на следующий год.

Идет снег – следующий год будет хлебным.

Снег идет обильный и не тает – зима будет мягкой, а лето – урожайным.

Дождь на Якова – урожай будет хорош.

Выпал град – к Матрене (22 ноября) зима вступит в свои права.

Поручаться за посторонних людей – это плохой знак.

Лениться.

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла.

Если к Якову дню парень с долгами не рассчитается, то в следующем году точно не женится.

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