С Днем вышиванки 2020: поздравления с праздником, картинки, стихи и видео
В Украине и за границей 21 мая отмечается День вышиванки. В этот праздник принято носить традиционную украинскую вышитую одежду – вышиванки самых разных цветов и фасонов.
К празднику OBOZREVATEL публикует оригинальные поздравления с Днем вышиванки: в стихах, прозе, открытках и видео.
День вышиванки 2020: стихи и проза
Встає над світом щире сонце вранці
І землю гріє променем ясним.
А я іду по світу в вишиванці.
Я – українець! І горджуся цим!
Автор: Надія Красоткіна
***
Одягну я зранку білу вишиванку,
Заплету у косу я червоний мак,
Вмиюся росою з зілля на світанку
І піду між люди так.
Хай усі навколо день новий стрічають,
хай співають гучно радісних пісень,
Бо сьогодні свято (Українці знають!)
Й весело святкують вишиванки День!
***
Нехай День вишиванки зітре кордони й об’єднає українців по всьому світу, а мудрість і сила тисячолітньої традиції дає нам натхнення. Бажаю укріплення української ідентичності заради процвітання України. Чудового настрою та різнобарвних вражень!
***
Сорочку мати сину вишивала.
І душу, й серце в вишивку вкладала.
Як пам’яті народної відлунки,
На полотні з’являлись візерунки,
Де кожен хрестик – то життєві миті...
Мережила по білому блакиттю,
Лягала ниточка до ниточки мрійливо –
Дитині б долю вишити щасливу,
Щоб оберегом стала для синочка
Руками неньки вишита сорочка.
Автор: Анатолій Черняхівський
Открытки с Днем вышиванки
Видео в День вышиванки
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем уникален День вышиванки и какие вышиванки в моде в 2020 году.