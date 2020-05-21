День вышиванки 2020: чем уникален праздник и как отмечается

Алина Мельник Праздники 08:15, 21.05.2020 Обновлено: 09:13, 21.05.2020

21 мая в Украине отмечается День вышиванки. Этот праздник был основан не так давно – в 2006 году, но за это время успел стать популярным не только в нашей стране, но и за границей.

День вышиванки призван сохранить украинские народные традиции, связанные с этнической вышитой одеждой. Подробнее о празднике, его истории, а также о модных трендах вышиванок в 2020 году читайте далее в материале OBOZREVATEL.

День вышиванки в 2020 году отмечается 21 мая
Vladimir Yaitskiy / Flickr

День вышиванки: история праздника

Праздник был основан в Черновцах в 2006 году, когда студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк предложила идею акции "Всемирный день вышиванки".

Так, некоторые из студентов регулярно носили вышиванки на учебу, и Леся предложила выбрать день и прийти всем вузом в украинской традиционной одежде.

Леся Воронюк в вышиванке
112.ua

Сначала акцию поддержали несколько десятков студентов и преподавателей университета, но в последующие годы праздник вышел на всеукраинский уровень, к нему присоединилась украинская диаспора по всему миру, а также все желающие поддержать Украину.

Модные вышиванки в 2020 году

В моде в 2020 году продолжают оставаться как традиционные вышиванки в виде рубашек, так и вышиванки-платья самых разных цветов и фасонов. Такую одежду можно надеть и на прогулку, и на праздник, и на работу.

Также в моде вышиванки на современный лад – с неожиданными рисунками и цветами. Каждый может подобрать свою по вкусу.

Платье-вышиванка
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Современная вышиванка
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Синяя вышиванка
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Вышиванка-платье
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Что символизирует цвет вышиванки

  • Красный цвет – символизирует любовь к человеку, жизни, энергию солнца, радость.

  • Белый цвет – символ невинности и оберег от несчастья и дурного взгляда.

  • Черный цвет – богатство и благополучие.

  • Золотой или желтый – символ меда и пшеницы, благополучия, достатка, богатства и радости.

  • Зеленый – женский цвет.

  • Синий цвет – символ неба и воды, освобождения от недугов и душевного покоя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото реальной жизни в СССР.

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