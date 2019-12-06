День Вооруженных Сил Украины: топ-10 ярких видео про украинских героев

6 декабря свой праздник отмечают Вооруженные Силы Украины. Эта дата была утверждена постановлением Верховной Рады Украины еще в 1993 году.

Вооруженные Силы Украины входят в топ-30 сильнейших армий мира. В рядах ВСУ служит более 250 тысяч человек, из них свыше 55 тысяч – женщины. Украинская армия является первой в мире, добровольно отказавшейся от ядерного оружия. При этом в настоящее время Вооруженные Силы Украины – единственная армия в Европе и одна из немногих в мире, которая ведет полноценную, широкомасштабную сухопутную войну, защищая границы своего государства и сражаясь за его территориальную целостность.

В День Вооруженных Сил Украины OBOZREVATEL собрал топ-10 ярких и эмоциональных видео, посвященных украинским Героям.

10. "Баллада о пехоте". Издание Business Insider поставило этот социальный ролик, посвященный ВСУ, на второе место в топ-7 лучших "рекрутинговых" видео всего мира.

9. "Повсталий степ". Благодаря стиху Максима Степового "Повсталий степ", на чтение которого были наложены кадры войны на Донбассе, этот видеоролик собрал более 739 тысяч просмотров на YouTube.

8. "Каждый из нас". Один из первых украинских современных социальных видеороликов, выпущенный еще в 2014 году, стал невероятно популярным среди украинцев, собрав почти 800 тысяч просмотров.

7. "Громом і вогнем". Официальный клип группы "Тінь сонця", посвященный ВСУ, вышел в 2018 году. А количество просмотров на YouTube всего за год перевалило за 800 тысяч.

6. "Закаленные в аду". Созданное совместно с официальным каналом Вооруженных Сил Украины, это яркое и эмоциональное видео было опубликовано еще в 2015 году и позволяет взглянуть на стремительные изменения украинской армии, которые начались во время войны на Донбассе.

5. "Army of Ukraine". Автор этого видеролика, Hasi Productions, известен своими работами, посвященными армиям и поздразделениям всего мира, которые собирают миллионы просмотров. Не стало исключением и это видео, которое посмотрело полтора миллиона пользователей.

4. "Грады". Официальный клип на песню Бориса Севастьянова, известного благодаря песням о войне на Донбассе – "Это, детка, рашизм", "Волонтер", "Это война", собрал более 1,8 миллиона просмотров.

3. "Освобождение Мариуполя". Никакой музыки и постановочных кадров. Короткий документальный репортаж об освобождении Мариуполя силами батальона "Азов" просмотрело более 2,3 миллиона человек. Ведь в свое время именно эта операция была одним из первых крупных успехов украинских военных.

2. "Присягу двічі не дають". Песня, написанная украинской певицей и волонтером Христиной Панасюк по просьбе раненного бойца ВСУ, собрала на YouTube почти два с половиной миллиона просмотров.

1. "Марш новой армии". Молитва националиста, адаптированная к современным украинским условиям и ставшая маршем украинского войска. Впервые этот марш прозвучал на параде ко Дню Независимости Украины в 2018 году. Официальный клип, в создании которого участвовали украинские музыканты Олег Скрипка, Иван Лень, Сашко Положинский, Тарас Компаниченко, Фагот, Сергеей Василюк и Тарас Чубай, занимает первое место топа с четырьмя миллионами просмотров.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что ВСУ планируют полностью отказаться от воинского призыва.

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