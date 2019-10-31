День всех святых-2019: история, традиции и ритуалы

1 ноября во всем мире отмечают праздник, неразрывно связанный с Хэллоуином, День всех святых.

Этому событию насчитывается уже много столетий, а в западных странах торжество является весьма популярным. OBOZREVATEL предлагает читателям узнать историю и традиции Дня всех святых.

День всех святых 2019

День всех святых – история праздника

Этот праздник произошел от кельтов, которые в это время отмечали наступление Нового года. По преданию, в День всех святых души умерших возвращались в свои дома и требовали жертв от живых. Примерно в это же время у древних римлян проходил праздник Фералии (когда поминали усопших), и почитание богини древесных плодов Помоны.

День всех святых 2019 pixabay

Также бытует мнение, что праздник Всех святых первоначально отмечался 13 мая. В 609 году в тот день папа Бонифаций IV освящал римскую ротонду, посвященную Богоматери и великомученикам. И только в начале 11 века событие перенесли на 1 ноября.

День всех святых 2019 – традиции праздника

В разных странах и в разные времена День всех святых обрастал своими культурными особенностями. Например, кельты посвящали это событие солнцу, зажигая священный огонь. А друиды наоборот тушили все огни, оставляя лишь ритуальное пламя, где приносили жертвы.

День всех святых - кладбище pixabay

Римляне тоже совершали обряды жертвоприношения и молились богам. А во времена средневековья распространилось убеждение, что в этот день гуляет нечистая сила, так как грань между мирами живых и мертвых становится узкой. Именно после этого ужасного отрезка времени в истории пошла традиция наряжаться на Хеллоуин в наряды ведьм и прочих монстров. Хотя в средневековье за такое могли бы и на костре сжечь.

В наше время после веселой ночи в канун праздника с переодеваниями, просмотром страшных фильмов и сбором сладостей, принято идти в храмы или костелы. Католики в этот день молятся всем святым, после чего отправляются на кладбище, чтобы почтить умерших. Из этого праздника плавно вытекает еще один – День поминовения усопших, который наступает уже 2 ноября.

День всех святых - традиции pixabay

День всех святых – ритуалы

Из-за традиций логично предположить, что существуют определенные ритуалы в этот праздник. Например, принято обходить с зажженной свечой все комнаты для защиты дома от зла. Также на ночь кладут под подушку яблоко, которое нужно съесть утром, чтобы исполнилось желание.

День всех святых - ритуалы

День всех святых – что нельзя делать

В этот день запрещено оставлять вещи сушиться на ночь, убивать пауков и отказывать в милостыне. Также еще с древних времен устоялось мнение, что нельзя держать двери и окна открытыми. Все это связано с нечистой силой, которая может пробраться внутрь и навредить домочадцам. Также не стоит оборачиваться на шаги за спиной.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине также отмечают Хэллоуин и День всех святых. Что принято делать в этот день, можно прочитать в нашем материале.

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