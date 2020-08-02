День Воздушных сил Вооруженных сил Украины: история и традиции праздника

В воскресенье, 2 августа, празднуется День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Праздник был установлен в 2007 году указом президента Виктора Ющенко "...учитывая значение Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины в обеспечении обороноспособности государства".

К этому важному для украинских Вооруженных сил дню OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомиться с историей и традициями праздника.

История праздника

Вместе с установлением Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины в 2007 году был отменен День Войск Противовоздушной обороны. Так, в 2004 году в результате объединения Войск противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил были образованы современные Воздушные силы Украины.

История мировой авиации тесно связана с Украиной. Здесь творили конструктор одного из первых самолетов Александр Можайский, основатель теории ракетостроения Николай Кибальчич, создатель боевых ракет Александр Засядько.

История мировой авиации тесно связана с Украиной Фото: Минобороны

Игорь Сикорский и Дмитрий Григорович известны всему миру благодаря построенным летательным аппаратам. Летчик Евграф Крутень заложил основы тактики истребительной авиации, а в Одессе Артур Анатра создал один из первых в Российской империи авиационных заводов.

После распада СССР независимая Украина унаследовала одну из самых мощных в Европе современных авиационных группировок, на базе которой 17 марта 1992 года были созданы Воздушные силы Украины.

Состав Воздушных сил Вооруженных сил Украины

В состав Воздушных сил Украины входят:

бомбардировочная авиация,

истребительная авиация,

штурмовая авиация,

разведывательная авиация,

транспортная авиация,

зенитные войска,

ракетные войска,

радиотехнические войска.

Флаг Воздушных сил Украины Фото: Flagi.in.ua

Также ВВС включают воинские части и подразделения специальных войск – разведочных, инженерных, радиационных и другие. Общая численность личного состава – около 50 тысяч человек.

Специалистов для Воздушных сил Украины готовят в Харьковском университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

Вооружение Воздушных сил Украины

На вооружении Воздушных Сил – самолеты МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ан-70, ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и "Бук" разных модификаций.

Традиции празднования Дня Воздушных Сил ВСУ

В День Воздушных Сил ВСУ личный состав этого вида Вооруженных сил традиционно получает поздравления от высших должностных лиц государства, а также награждается отличиями, грамотами и благодарностями. К празднику приурочены торжественные мероприятия, возложение цветов, концерты и т.д.

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления с Днем Воздушных Сил Вооруженных сил Украины.