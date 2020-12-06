Украина празднует День Вооруженных сил: все детали

В воскресенье, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины. Праздник был учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году.

В этот день принимают поздравления все, кто служит в украинской армии. OBOZREVATEL рассказывает о главных традициях и истории праздника.

История Дня Вооруженных сил Украины

День Вооруженных сил Украины в 1993 году учредила своим постановлением Верховная рада Украины. Дата празднования была приурочена ко дню принятия 6 декабря 1991 года закона "О Вооруженных силах Украины". Кроме того, она символично совпадает с началом Первого зимнего похода Армии УНР.

Основу Вооруженных сил Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. В разные годы были учреждены отдельные профессиональные праздники для каждого из этих родов войск. Так, День Сухопутных войск отмечается 12 декабря, День Воздушных сил – в первое воскресенье августа, а День ВМС – в первое воскресенье июля.

Основу Вооруженных сил Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы пресс-служба Министерства обороны Украины

Как отмечается День ВСУ

В День ВСУ проходят мероприятия, цель которых – показать важность и ценность армии для украинцев. Президент традиционно поздравляет военнослужащих; также проводится церемония возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

По всей Украине в праздник украинских военных проходят концерты, выставки и другие тематические акции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вооруженные силы Украины показали фото и видео танковых маневров недалеко от Крыма. Во время учений военные отработали элементы боя и отражение наступления противника.