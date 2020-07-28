День Владимира Великого 2020: традиции, приметы, что нельзя делать 28 июля

Во вторник, 28 июля, отмечается День памяти равноапостольного великого князя Владимира. К этому празднику также приурочен День крещения Киевской Руси-Украины: как известно, именно Владимир Великий крестил Киевскую Русь и искоренил язычество на своих землях.

В народном календаре этот день известен как Владимир Красно Солнышко, Кириков день, Кирик и Улита. OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать о традициях праздника, его истории, приметах и запретах.

История праздника

В 970 году князь Владимир Святославич стал новгородским князем, а в 978 году – единодержавным князем Киевской Руси.

В 983 году Владимир Великий захватил Херсонес, принадлежавший тогда Византии, и, грозя захватом Константинополя, потребовал руки царевны Анны. Братья царевны, императоры-соправители Василий и Константин поставили условие для брака – принятие Владимиром веры Христовой.

Князь Владимир Святославич pravoslavie.ru

Когда Анна с духовенством прибыла в Херсонес, Владимир внезапно ослеп. Тогда она предложила ему поскорее креститься. Во время крещения князь Киевской Руси прозрел. "Теперь я узрел Бога Истинного!", – воскликнул он.

Херсонес князь вернул Византии – в качестве выкупа за жену, а вернувшись в Киев, сделал христианство государственной религией и приступил к искоренению язычества на Руси.

Традиции в День Владимира Великого

В День равноапостольного великого князя Владимира принято обращаться с молитвами к святому. Владимира издавна почитают силовики: правоохранители, военные. Также с надеждой на исцеление святому молятся люди со слабым зрением или тяжелобольные.

День 28 июля в народе известен также как Кирик и Улита. Эти двое считались "вздорными" святыми, поэтому во многих регионах в это время старались не работать, чтобы, по примете, не убил гром и не начался мор скота.

В День Владимира следили за погодой Pixabay

Приметы на 28 июля

Лучи солнца в День Владимира Великого обладают целительной силой.

Липа пожелтела – к ранней осени.

Кузнечики громко стрекочут – к жаре.

После дождя не видно радуги – впереди много ясных дней.

Туман вечером – к дождю.

Что нельзя делать в день Владимира

Жать хлеб – это считается грехом.

Ходить в поле – чтобы не повстречать призраки или видения.

Ругаться и ссориться.

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