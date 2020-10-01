День ветерана и пожилых людей: история, традиции, красивые поздравления

В четверг, 1 октября, в мире празднуют Международный день пожилых людей, а в Украине, кроме того, отмечается День ветерана.

OBOZREVATEL рассказывает о традициях и истории этих праздников, а также публикует оригинальные поздравления.

Международный день пожилых людей: история и традиции

Праздник был учрежден в 1990 году на 45-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В принятой резолюции, в частности, признавалась стремительность старения населения мира, а также способность пожилых людей внести значительный вклад в развитие общества. Также Генассамблея призвала правительства и неправительственные организации делать взносы в Целевой фонд по проблемам старения.

Украина как полноправный член ООН поддержала инициативу сообщества и с 1991 года отмечает День пожилых людей. Соответствующее решение было утверждено постановлением Кабинета министров от 26 сентября 1997 года.

1 октября в мире проходят разнообразные фестивали, конференции, благотворительные акции и конгрессы в поддержку прав пожилых людей и их роли в обществе.

День ветерана в Украине

День ветерана в Украине отмечается в соответствии с указом президента Украины Леонида Кучмы от 24 сентября 2004 года. Праздник отмечается в один день с Международным днем пожилых людей.

Поздравления с Днем ветеранов и пожилых людей

Пожелаем Вам здоровья,

Жизни долгих лет,

Чтобы радостью наполнен

Был для Вас весь свет,

Оптимизма, бодрости,

Солнечных Вам дней,

Чтоб не знали горести,

Жили веселей!

***

З днем людей похилого віку

Прийміть привітання!

Величезного здоров'я вам,

Сил, бадьорості, везіння.

Нехай блищать частіше

Від радості очі!

Побільше сміху, щастя,

Нехай Бог береже від зла.

***

Поздравляю с Днем ветеранов и желаю всегда сохранять в своем сердце мудрость, отвагу, самоотверженность, уверенность и силу. Пусть будет мир на планете и радость в Вашей душе.

***

Долгих лет желаем вам,

Жизни без болезней!

Чтобы было в жизни все,

Что для вас полезней!

Мудрость ваша пусть несет

Нам свои познания,

Сил и новых вам высот,

Нового признания!

***

Ви дуже багато бачили,

Величезний досвід за спиною.

Я в цей день Вам побажаю

Жити зі спокійною душею.

Купатися Вам в любові, турботі

Людей коханих, дорогих.

Щоб були Ви завжди в пошані,

Проблем не знали жодних.

***

С днем пожилых людей

Примите поздравления!

Огромного здоровья вам,

Сил, бодрости, везения.

Пускай блестят почаще

От радости глаза!

Побольше смеха, счастья,

Пусть Бог хранит от зла.

***

У Міжнародний день людей похилого віку бажаємо вам усмішок, добра й людського тепла. Нехай кожен буде обдарований увагою і розумінням рідних, турботою і душевністю. Довгих вам років життя, здоров'я і миру в душі. За ваше життя ви зробили так багато, що заслуговуєте поваги, достатку і благополуччя. Щастя вам!

***

Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и характер, по прежнем прочнее любого алмаза. Пускай ваши года будут не в укор вам, а в пример нам. Вы для нас всегда являетесь бесценным кладезем мудрости, науки и опыта. Желаем, чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью. Чтобы вы всегда имели силы и возможности осуществить все то, о чем мечталось в молодости. Будьте активными, счастливыми и целеустремленными, ведь звание "пожилой человек" – это не диагноз, а заслуженный почет и уважение. С праздником!

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По материалам: pozdravok.ru.